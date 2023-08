Wird Eminem nur gefeiert, weil er weiß ist? Grandmaster Flash & the Furious Five-Rapper Melle Mel im März stellte diese Bahauptung auf, was Eminem nicht auf sich sitzen ließ und die Kommentare in einem Track thematisierte. Nun entschuldigte sich die Rap-Legende beim "Stan"-Interpreten.

Dass Rapper Eminem Streitigkeiten gerne auf musikalischem Weg ausschlachtet, zeigte er bereits in seiner Karriere immer wieder - zuletzt etwa in einem verbalen Schlagabtausch mit Machine Gun Kelly. Und auch, nachdem Melle Mel, Mitglied der legendären HipHip-Band Grandmaster Flash & the Furious Five ("The Message"), im März gegen den "Superman"-Interpreten schoss, ließ er die Sticheleien nicht auf sich sitzen, weswegen sich die Rap-Legende nun sogar öffentlich bei ihm entschuldigte.

Hintergrund des Streits war eine Anfang des Jahres veröffentlichte Liste des Branchenmagazins "Billboard", in der die 50 größten Rapper aller Zeiten gekürt wurden, in der es Eminem auf dem fünften Platz schaffte. Melle Mel landete auf Platz 48. Gegenüber "The Art Of Dialogue" erklärte der Grandmaster-Flash-Star, dass Eminem nicht zu den fünf besten lebenden Rappern gehören würde, wenn er nicht weiß wäre.

Die Kommentare blieben größtenteils unbemerkt, bis Eminem sie vergangene Woche in einer Strophe von "Realest", einem Track seines neuesten Shady Records-Signee Ez Mil, einbaute. "Ich schätze, ich habe wirklich kein Recht, mich zu beschweren, Hip Hop war gut zu mir. Aber wenn sie sagen, dass ich nur in den Top Fünf bin, weil ich weiß bin, warum sollte ich fassungslos sein", lautet eine Zeile. Weiß zu sein, sei hingegen viel mehr der Grund, "warum sie mich nicht auf Platz eins setzen können", so Eminem weiter. Daraufhin schoss Melle Mel mit einem Disstrack ("Melle Mel's Response To Eminem's Latest Diss") zurück.

Melle Mel: "Ich räume ein, dass meine Sichtweise schlecht durchdacht war"

Im Rahmen der Feierlichkeiten zu 50 Jahren HipHop am 11. August ruderte Melle Mel nun allerdings zurück und entschuldigte sich öffentlich bei dem Rapper. "Angesichts des 50-jährigen Jubiläums des Hip-Hops war es meine ursprüngliche Absicht, mit einem ansprechenden und unterhaltsamen Beitrag die kulturelle Landschaft zu bereichern. Bedauerlicherweise ist meine Antwort in ihrer Ausführung zu kurz geraten, und ich übernehme die volle Verantwortung für diese Fehleinschätzung."

Weiter heißt es: "Ich räume ein, dass meine Sichtweise schlecht durchdacht war, und ich bin bereit, für dieses Versehen einzustehen. Es hat sich gezeigt, dass Eminems engagierte und leidenschaftliche Fangemeinde unerschütterlich an seiner Seite steht, was ein Beweis für ihre echte Bewunderung und Loyalität ist - ein wirklich lobenswerter Aspekt."