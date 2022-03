Der Krieg in der Ukraine wirkt sich auch auf den deutschen ESC-Vorentscheid aus: Das Erste zeigt die Show nun doch im Hauptprogramm - zuvor ruft Ingo Zamperoni in der Sendung "Solidarität mit der Ukraine" zum Spenden auf.

Selbst vermeintlich leichte Fernsehunterhaltung ist vom Krieg in der Ukraine beeinflusst - so auch der deutsche Vorentscheid zum diesjährigen Eurovision Song Contest: Kurzerhand nahm das Erste die Live-Show, die zuvor nur online und bei den Dritten gezeigt werden sollte, ins Hauptprogramm (Freitag, 4. März, 21 Uhr). Jedoch nicht ohne Kontext: Zuvor werden die Zuschauer ab 20.15 Uhr in der Sendung "Solidarität mit der Ukraine" zum Spenden aufgerufen.

Das von Ingo Zamperoni moderierte Format blickt auf die aktuelle Situation vor Ort und lässt unter anderem die betroffenen Bewohner sowie Helferinnen und Helfer zu Wort kommen. Thematisiert werden soll in der Sondersendung aus Köln auch die Reaktion der Menschen in Deutschland; liefern will man Antworten auf Fragen wie "Wie kann ich helfen?" und "Wo und wie wird schon geholfen?".

"Solidarität und Hilfe an erster Stelle"

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl findet deutliche Worte: "Wenn gegen die Ukraine Krieg geführt wird, können wir nicht gleichzeitig den Eurovision Song Contest und die Freundschaft in Europa feiern, ohne klar Stellung zu beziehen. An diesem Abend muss die Solidarität mit der Ukraine und die Hilfe für die Menschen dort an erster Stelle stehen".

Im Anschluss zeigt das Erste dann unter dem Titel "Germany 12 Points" die fast zur Nebensache gewordene Suche nach dem deutschen musikalischen Hoffnungsträger. Der Eurovision Song Contest stehe "wie kein anderes Event für die Verbundenheit der Länder Europas und für ein friedliches Miteinander", heißt es in der Ankündigung. Die Sendung bringe diese Zusammengehörigkeit musikalisch zum Ausdruck - und wolle daran erinnern, dass die ukrainische Hauptstadt Kiew 2005 und 2017 Gastgeber des Eurovision Song Contests war.