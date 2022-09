Nachdem bekannte Streamer und Streamerinnen mit Streiks drohten, ändert Twitch die Regeln für Glücksspiele. Betroffen sind einige große Anbieter von Casino-Inhalten wie Slot Machines, Roulette und Würfelspielen. Dennoch bleiben Schlupflöcher, die weiterhin Glücksspiele ermöglichen.

Glücksspielmechanismen in Online-Welten werden nicht nur von zuständigen internationalen Behörden kritisch gesehen, sondern auch von Twitch-Promis. Anfang dieser Woche drohten bekannte Creator wie Imane "Pokimane" Anys (9,2 Millionen Follower) und Matthew "Mizkif" Rinaudo (2,1 Millionen Follower) gemeinsam mit anderen beliebten Streamern an Weihnachten zu streiken, wenn die zu Amazon gehörende Videoplattform das Thema Glücksspiel nicht schärfer reguliert. Erst vor Kurzem sorgte ein Fall für Aufsehen: Der Streamer "ItsSlikeR" finanzierte seine eigene Spielsucht, indem er sein Publikum und Freunde um mehrere hunderttausend Euro betrog.

Tatsächlich ließ Twitch die Streik-Androhung der Streaming-Stars offenbar nicht kalt: Das Portal kündigte via Twitter das Verbot von vielen bekannten Glücksspiel-Seiten an. Das Verbreiten von Links und Promotion-Codes jener Anbieter war bereits davor nicht erlaubt, doch hätten "manche Leute diese Regeln umgangen und unsere Community potenziellem Schaden ausgesetzt". Ab dem 18. Oktober soll daher das Streamen mit typischen Casino-Inhalten wie Slot-Machines (hierzulande auch als "einarmige Banditen" bekannt), Roulette oder Würfelspielen verboten sein, wenn diese "nicht in den USA oder anderen Ländern mit ausreichendem Verbraucherschutz lizenziert sind".

An update on gambling on Twitch. pic.twitter.com/lckNTY9Edo — Twitch (@Twitch) September 20, 2022

Was ist mit Sportwetten und Poker?

Der Tweet nennt konkret die vier großen Anbieter Stake.com, Rollbit.com, Duelbits.com und Roobet.com, erwähnt aber auch, dass weitere nach einer Prüfung folgen könnten. Ein komplettes Verbot von Glücksspiel-Inhalten ist das allerdings nicht. Ganz im Gegenteil: Die Formulierung bleibt vage.

Zudem sind Seiten mit Sport-Wetten, "Fantasy Sports" und Poker weiterhin erlaubt. Auch Gaming-Glücksspiel, beispielsweise das Zocken um "CS:Go"-Skins oder die "FIFA"-FUT-Pack-Opening-Streams, wird von Twitch nicht erwähnt und dürfte weiterhin gang und gäbe bleiben. Streams über Rubbel-Lose und Lottoscheine bleiben offenbar ebenfalls weiterhin erlaubt. Erst vor wenigen Wochen gewann eine Koreanerin in ihrem Live-Stream den Lotto-Jackpot von 1,5 Millionen Euro. In Deutschland hatten Streamer wie MontanaBlack und Knossi tausende Follower mit Glücksspiel-Inhalten erreicht und konnten nicht zuletzt dadurch ihre Popularität steigern. Mittlerweile haben beide Streamer sich von derlei Inhalten abgewandt.

Die neuen Regeln werden Streamer, die bis dato auf Glücksspielinhalte der betroffenen Anbieter setzten, radikal schmälern. So soll allein die Krypto-Glücksspielseite Stake.com beliebten Streamern wie xQc oder Trainwreckztv über eine Million US-Dollar als Sponsoring zahlen. Zudem verdienen Glücksspiel-Streamer bisher eine Provision, wenn sich ihre Zuschauer mit einem Referral-Code von ihnen auf den jeweiligen Seiten anmelden, um dort Geld zu verzocken.

Ein Schlupfloch könnte sein, dass Streamer statt von den digitalen Seiten direkt aus einem Casino streamen. Den genauen Wortlaut der Neuregelungen will Twitch "bald" veröffentlichen um zu gewährleisten, "dass jeder die neuen Regeln kennt, bevor sie ab 18. Oktober umgesetzt werden". Pokimane feiert den Teilerfolg bereits auf Twitter: "Wir haben es geschafft, Leute! Öffentlicher Druck, Tweets, Sensibilisierung - all das zählt."