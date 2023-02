Judith Rakers bringt so leicht nichts aus der Fassung. Das bewies die Sprecherin der "Tagesschau" auch am Mittwochabend, als die 20-Uhr-Ausgabe der Nachrichtensendung mit einer Panne startete. "Auch der US-Konzern Wolfspeed setzt auf solche Subventionen für eine neue Chipfabrik, die im saarländischen Ensdorf entstehen soll", las die 47-Jährige die erste Meldung des Abends vor - doch das, was Rakers sagte, schien so gar nicht zu dem im Hintergrund eingeblendeten Bild zu passen.

Statt der US-amerikanischen Chipfabrik war nämlich keine Geringere als Ursula von der Leyen zu sehen. Das Foto der EU-Kommissionspräsidentin verschwand nach wenigen Sekunden, während Rakers weiterhin den falschen Teleprompter-Text vorlas. Schließlich erfuhr auch die Moderatorin per Knopf im Ohr über die Panne. "Ich höre gerade, das ist die falsche Meldung. Mit der wollten wir die Sendung nicht starten", entschuldigte sich die Sprecherin - und griff zu ihren Moderationskarten, um die korrekte Meldung abzulesen.

Viel Zuspruch in den sozialen Medien

Im Netz zeigten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert von Rakers' gelassenen Umgang mit der Situation. "Die 'Tagesschau' startet mit der falschen Meldung auf dem Teleprompter. Da moderiert Judith Rakers dann aber einfach souverän drüber weg. Chapeau!", lobte ein Twitter-User. Ein anderer Nutzer schrieb: "Macht nichts, Judith Rakers, professionell gelöst in der 'Tagesschau."

In der ARD-Mediathek ist die "Tagesschau" von Mittwochabend inzwischen ohne die Panne zu sehen - mit dem richtigen Beitrag zu Beginn der Sendung.