Für die Foo Fighters und ihre Fans war der Tod des Schlagzeugers Taylor Hawkins ein Schock. Nun nimmt sich die US-Rockband eine Auszeit. Die geplante Welttournee - inklusive eines Konzerts in Berlin - fällt aus.

Der Tod ihres Schlagzeugers traf die Band ins Mark: Nachdem Taylor Hawkins mit 50 Jahren starb, sagen die Foo Fighters nun ihre Welttournee ab. In einer Erklärung, die am Dienstagabend veröffentlicht wurde, schreibt die Rockband vom "erschütternden Verlust unseres Bruders Taylor Hawkins". Die Foo Fighters bitten um Entschuldigung bei ihren Fans für "die Enttäuschung, dass wir uns nicht wie geplant sehen werden".

Die Trauerarbeit gehe aktuell vor. "Lasst uns diese Zeit stattdessen dazu nutzen, zu trauern, zu heilen, unsere Lieben nah an uns heranzuziehen und all die Musik und Erinnerungen wertzuschätzen, die wir gemeinsam gemacht haben", erklärte die Band via Facebook.

Hawkins wurde am vergangenen Freitag tot in seinem Hotelzimmer in Bogotá aufgefunden. In der kolumbianischen Hauptstadt war ein Konzert der Foo Fighters geplant. Offiziell ist die Todesursache noch unbekannt, kolumbianische Ermittler teilten indes mit, dass im Blut des Drummers mehrere Drogen sowie Medikamente nachgewiesen wurden. Seit 1997 war Hawkins Bandmitglied, zuvor spielte er für die kanadische Sängerin Alanis Morissette.

Grammy-Verleihung am Sonntag

Die Konzerte fallen aus, doch ob die Foo Fighters der Grammy-Verleihung am Sonntag, 3. April, beiwohnen werden, ist noch unklar. Ursprünglich war ein Auftritt der US-Amerikaner geplant, die zudem in drei Kategorien für den renommierten Musikpreis nominiert sind. Unter anderem ging ihre Platte "Medicine at Midnight" für das beste Rockalbum ins Rennen.

Auch in Deutschland war im Sommer ein Konzert der Foo Fighters geplant, sie sollten am 8. Juni in Berlin auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof auftreten. Bislang gibt es noch keine Informationen der Veranstalter, es ist jedoch davon auszugehen, dass die Karten in absehbarer Zeit zurückgegeben werden können.