Jahre mussten Fans der Videospiel-Reihe "GTA" auf die Fortsetzung warten. Am Dienstag wurde endlich der Trailer zu GTA VI veröffentlicht - und der Clip brach einen Rekord auf YouTube.

Schnelle Autos, Verfolgungsjagden auf der Straße und packende Storylines: Auch nach zehn Jahren wird die Game-Reihe "Grand Theft Auto" von Fans aus aller Welt gefeiert. Am Dienstag wurde der erste Trailer zur Fortsetzung auf YouTube hochgeladen. Innerhalb von 24 Stunden wurde das Video über 90 Milliarden Mal angeklickt. Somit brach das Spielestudio Rockstar Games einen großen Rekord.

Erst diesen Sommer erreichte YouTube-Star Mr. Beast mit seinem Video "Every Country On Earth Fights For $250,000!" über 59,4 Millionen Klicks innerhalb eines Tages. Nun wurde er von "GTA VI" vom Thron gestoßen. Laut einem X-Beitrag von "Guinness World Records" wurde der Clip bereits am Dienstagmorgen als die "meistgesehene Videospiel-Enthüllung auf YouTube" betitelt. Erscheinen soll das Game 2025.

An ein Video kam "GTA VI" indes nicht heran - und zwar das am besten gestartete Musikvideo. Das Video zur Single "Butter" von der koreanischen Boygroup BTS erzielte nach 24 Stunden knapp 108,2 Millionen Abrufe.