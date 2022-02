Seit mehr als 35 Jahren steht Henning Krautmacher mit der Kölschen Kultband Höhner auf der Bühne. Doch nach seinem 65. Geburtag am 5. März will er sich langsam in den Ruhestand verabschieden.

Ob "Viva Colonia" oder "Wenn nicht jetzt, wann dann?": Auch Karneval-Verweigerer können mindestens einen Hit von Höhner mitsingen. Seit sage und schreibe 50 Jahren sorgt die Kölsche Kultband nun schon für gute Laune. Die meiste Zeit heitzte dabei Henning Krautmacher als Frontmann und Sänger das Publikum an. Doch damit soll bald Schluss sein: Nach seinem 65. Geburtstag am 5. März möchte Krautmacher langsam in Rente gehen. Das erklärte der gebürtige Leverkusener in einem Interview mit "RP Online".

"Die Weichen sind jetzt gestellt, sodass ich mich am Jahresende aus dem Geschäft zurückziehen kann", erklärte Krautmacher in einem gemeinsamen Interview mit Patrick Lück. Der 47-Jährige steht bereits seit November mit Höhner auf der Bühne und wird nach Krautmachers Abschied die Rolle des Leadsängers übernehmen. "Es war nicht einfach, einen Nachfolger zu finden", erinnerte sich Krautmacher in dem Gespräch: "Letztlich hat es durch Kölsche Klüngel funktioniert. Patrick wurde uns von Ur-Hohn Peter Werner empfohlen. Im Grunde ist es ähnlich gelaufen wie vor 36 Jahren bei mir. So wie ich damals Seite an Seite mit meinem Vorgänger stand, werden wir das jetzt auch handhaben. Die Leute werden Patrick kennen lernen und sich davon überzeugen, dass er ein toller Vollblutmusiker, Sänger und Entertainer ist, der das Schiff am Ende des Jahres alleine steuern kann."

Abschied im Dezember

Sein endgültiger Rückzug von der Bühne sei zwar noch nicht in Stein gemeißelt, dennoch plant Krautmacher sich auf der geplanten Tour "Höhner Weihnacht" im Dezember zu verabschieden. "Danach werde ich wieder mehr in der Küche tätig sein", verriet Krautmacher: "Und ich werde endlich einen Roman schreiben, über den ich seit 20 Jahren immer mal wieder nachgedacht habe. Dazu brauche ich Zeit und Muße. Es ist eine Art Köln-Krimi über die Domstadt. Die Hauptrolle spielt ein Musiker." Außerdem will er weitere Songs schreiben, sobald er neue Ideen hat: "Ich muss dann ja nicht mehr selber singen."