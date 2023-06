Mario, Luigi und Prinzessin Peach spielen die Hauptrollen in gleich mehreren neuen Games aus dem Mario-Universum, wie die jüngste Nintendo Direct-Show verriet. Klares Highlight war "Super Mario Bros. Wonder" - das erste neue Spiel der Reihe seit über zehn Jahren.

Mit der Nintendo Direct hat der japanische Gaming-Konzern sein firmeneigenes Event geschaffen, um auf kommende Spiele-Highlights aufmerksam zu machen. Zu sehen ist die Show auf Nintendos YouTube-Kanal. Die jüngste Ausgabe sorgte für Euphorie unter den Switch-Besitzern: In gleich mehreren Titeln spielen die Helden des Super Mario-Universums - Mario, Luigi und Prinzessin Peach - die Hauptrollen. Die größte Sensation der Präsentation: das erste neue Spiel aus der "Super Mario Bros."-Reihe seit über zehn Jahren. "Super Mario Bros. Wonder" wird bereits am 20. Oktober erscheinen.

Die 2D-Spiele der "Super Mario Bros."-Reihe sind Kult für die Nintendo-Community. Auf der Switch wird der Retro-Charme dieser Side-Scrolling-Legende nun auf zeitgemäße Weise umgesetzt. Doch trotz neuer Features und moderner Grafik soll der Zauber des Originals erhalten bleiben.

Noch ist wenig bekannt, fest steht nur: Jedes Level soll Überraschungen bieten, die selbst bei eingeschworenen Fans und Veteranen für Staunen sorgen sollen. Wer eine Wunderblume berührt, erlebt auch Wunder. Röhren werden plötzlich lebendig, Horden von Gegnern überraschen Mario und seine Freunde und die altbekannten Charaktere erhalten bisweilen ein völlig anderes Aussehen ...

Neben Mario, Luigi und Toad stehen auch Prinzessin Peach, Prinzessin Daisy und Yoshi als spielbare Charaktere zur Verfügung. Zudem wird ein neues Power-Up in "Super Mario Bros. Wonder", etabliert, bei dem sich nicht wenige verwundert die Augen reiben dürften: Mario kann sich nun in einen Elefanten verwandeln!

Rollenspiel-Mario, Luigis Grusel-Remake und Prinzessin Peach als Hauptfigur

Zudem gibt es eine Neuauflage für einen bereits bekannten Teil der "Super Mario"-Reihe, der sich in einem völlig neuen Genre versuchte: "Super Mario RPG" war das erste Rollenspiel der Super Mario-Reihe und erschien ursprünglich für Super NES - allerdings nur in Japan und Nordamerika. Am 17. November kehrt das schräge Action-Rollenspiel mit erneuerter Grafik auf der Switch zurück. Mario und seine Freunde schließen sich zusammen, um Schniedrichs Schergen zu bezwingen und die Sternenstraße zu reparieren.

"Luigis Mansion 2" erscheint 2024 in einer grafisch aufgemotzten Version. Das Original kennt man noch aus der Ära des Handhelds Nintendo 3DS. Luigi erkundet darin wie Spukhäuser als wäre er nicht Marios Verwandter, sondern der verschollene Bruder der "Ghostbusters".

Prinzessin Peach muss nicht immer nur gerettet werden, sondern erlebt 2024 ihre Emanzipation: In einem eigenen Spiel wird sie zur Protagonistin.

Nintendo Direct vom 21. Juni

Copyright: Nintendo