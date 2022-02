Während Games im Single Player-Storymodus nach einem Durchgang schnell langweilig werden, halten Live-Service-Games Spieler über Jahre bei der Stange. Das will Sony nun von Bungie ("Destiny 2") lernen. Konkrete Ziele sind bereits formuliert.

Storylastige Singleplayer-Games wie etwa die "The Last Of Us"-Reihe oder der epische "God Of War"-Mehrteiler zählen zu den Stärken von PlayStation-Hersteller Sony. Eher schwach aufgestellt ist man im boomenden Games-as-a-Service-Markt. Die geplante Übernahme von Bungie soll das ändern. Das Studio hat mit "Destiny" und dem Nachfolger bewiesen, wie man Spieler über Jahre hinweg mit immer neuen Inhalten an einen Titel binden kann.

In einem Finanz-Call erklärte Sony. Chief Financial Officer Hiroki Totoki nun, man wolle von Bungie die Expertise erlernen, nachhaltig beliebte Spiele zu schaffen und nannte konkret "Destiny 2" als Vorbild. Totoki verriet zudem den ambitionierten Plan, zehn Games-as-a-service-Titel bis März 2026 zu veröffentlichen. Diese sollen nicht allesamt bei Bungie entstehen, sondern unter anderem auch bei Sony.Studios wie Naughty Dog, bekannt für die "Uncharted"- und "The Last of Us"-Reihe. Aber auch die "Destiny"-Macher würden bereits, so der Sony.Finanzexperte, bereits an einer "großen neuen IP" arbeiten.

Der Reiz des Games-as-a-service-Gedankens für ein Unternehmen wie Sony. Während ein Singleplayer-Abenteuer nach dem Durchspielen langweilig wird, können Live-Service-Titel wie "Destiny 2" oder Epics "Fortnite" über Jahre bestehen und eine riesige Community aufbauen. Sony Interactive Entertainment-Präsident Jim Ryan erklärte, der Bungie-Deal sei motiviert von der Strategie, "die Reichweite von PlayStation auf ein deutlich größeres Publikum auszuweiten". Für die "Destiny 2"-Community ebenfalls wichtig zu wissen: Der Titel soll, trotz des Sony.Deals, plattformübergreifend bleiben.