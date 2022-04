Mit dem Einstieg von Elon Musk scheint sich Twitter mehr Kundenorientierung auf die Fahne geschrieben zu haben. Nachdem der neue Großaktionär am Dienstag auf seinem Profil darüber abstimmen ließ, ob die User gerne eine Funktion zum Bearbeiten ihrer Beiträge hätten, kündigte das Unternehmen nun tatsächlich die Einführung eines Edit-Buttons an. Wie Twitter bestätigte, soll bereits an einer Möglichkeit gearbeitet werden, Tweets nachträglich zu verändern.

Fast 75 Prozent der über 4 Millionen teilnehmenden Nutzerinnen und Nutzer hatten in Musks Umfrage für das neue Feature gestimmt. Bereits seit Jahren ließ Twitter alle Forderungen nach einer Schaltfläche zum Bearbeiten von Tweets abprallen. Der Grund: Der Konzern befürchtete, die Verbreitung von Fake News könnte zunehmen. Nun scheint eine Möglichkeit gefunden worden sein, dieses Risiko zu umgehen - denkbar wären etwa Zeitstempel, die darauf hinweisen, dass ein Beitrag nachträglich abgewandelt wurde.

An der neuen Option soll bereits seit geraumer Zeit gearbeitet werden. Getestet werden soll der Edit-Button in Twitter Blue Labs, das zum kostenpflichtigen Premium-Abo-Paket der Seite gehört. Abonnenten von Twitter Blue sollen nach Angaben des Unternehmens bereits "in den kommenden Monaten" mit der Einführung einer Editierfunktion rechnen können.