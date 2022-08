Schauspielerin Anne Heche hatte einen tragischen Autounfall verursacht, bei dem ihr Fahrzeug in ein zweistöckiges Haus krachte und dadurch ein Feuer entstand. Nun erlag die US-Amerikanerin ihren Verletzungen. Sie starb im Alter von 53 Jahren.

Eine Woche nach einem schweren Unfall und anschließendem Koma verstarb US-Schauspielerin Anne Heche mit 53 Jahren. Bereits im Lauf des Tages wurde sie für hirntot erklärt.

"Der Himmel hat einen neuen Engel"

Ihre Freundin Nancy Davis überbrachte die traurige Nachricht via Instagram. "Der Himmel hat einen neuen Engel. Meine liebende, freundliche, lustige und schöne Anne Heche ging in den Himmel. Ich werde sie grausam vermissen und schätze die schönen Erinnerungen, die wir teilten", schrieb Davis und betonte die Großzügigkeit ihrer prominenten Freundin, Heche habe sie stets unterstützt: "Sie sagte immer Ja, wenn sie jemanden mit ihrer Zeit, ihrem Talent oder ihrem kreativen Genie unterstützen konnte. Mein Herz ist gebrochen."

Fahrzeugbrand nach Kollision

Am Freitag, 5. August, war Heche mit ihrem Auto in Los Angeles in zweistöckigen Haus gekracht. Dabei brach ein Feuer aus. Die Schauspielerin wurde mit schweren Brand- und Lungenverletzungen ins Krankenhaus gebracht und fiel ins Koma. Familie und Freunde gingen bereits einige Tage nach dem Unfall davon aus, dass Anne Heche "voraussichtlich nicht überleben" werde.

Ihrem letzten Wunsch wolle ihre Familie auf jeden Fall nachgehen. "Sie hat sich seit langem entschieden, ihre Organe zu spenden, und sie wird an den lebenserhaltenden Maschinen gehalten, um festzustellen, ob sie lebensfähig sind", hieß es in einem veröffentlichten Statement.

Anne Heche war das jüngste von fünf Kindern und eine erfolgreiche Schauspielerin in Hollywood. Für ihre Rolle in der Serie "Another World" erhielt die Amerikanerin einen Emmy, 1998 übernahm sie in Gus Van Sants Neuverfilmung von Alfred Hitchcocks Klassiker "Psycho" die Hauptrolle der Marion Crane. In der 2017 erschienenen Filmbiografie "My Friend Dahmer" spielte Heche die Mutter des Serienmörders Jeffrey Dahmer.