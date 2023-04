Am Dienstagabend gab der Streaminganbieter Netflix die Schließung des DVD-Versandgeschäfts bekannt. "Wir fühlen uns so privilegiert, dass wir so lange Filmabende mit unseren DVD-Mitgliedern teilen konnten", erklärte Co-CEO Ted Sarandos.

Eine große Veränderung bei Netflix: Am Dienstag stellte das Unternehmen nicht nur den Gewinnbericht für das erste Quartal 2023 vor, sondern gab auch bekannt, dass das DVD-Versandgeschäft eingestellt wird. Seit 1998 verschickte der Streaminganbieter über fünf Milliarden Leih-DVDs und Blu-rays an seine Abonnenten. Laut Co-CEO Ted Sarandos werden die letzten DVDs Ende September 2023 ausgeliefert.

"Nach unglaublichen 25 Jahren haben wir beschlossen, 'DVD.com' im Laufe dieses Jahres einzustellen", schrieb Sarandos in einem Beitrag auf der Netflix-Website. Das Ziel sei immer gewesen, "unseren Mitgliedern den besten Service zu bieten, aber da das Geschäft weiter schrumpft, wird das immer schwieriger werden." Weiter schrieb Sarandos: "Von Anfang an haben unsere Mitglieder die Auswahl und die Kontrolle geliebt, die der Direktvertrieb von Unterhaltungsmedien bietet: die große Auswahl an Titeln und die Möglichkeit, ganze Serien in einem Rutsch anzusehen."

DVD-Geschäft ging die vergangenen Jahre rapide zurück

"Wir fühlen uns so privilegiert, dass wir so lange Filmabende mit unseren DVD-Mitgliedern teilen konnten, sind stolz auf das, was unsere Mitarbeiter erreicht haben, und freuen uns darauf, die Unterhaltungsfans noch viele Jahrzehnte lang zu erfreuen", kündigte der Co-CEO an. "An alle, die jemals eine DVD zu ihrer Warteschlange hinzugefügt oder am Briefkasten auf einen roten Umschlag gewartet haben: vielen Dank."

Die vergangenen Jahre konzentrierte sich Netflix zunehmend darauf, Abonnenten für den Streamingdienst zu gewinnen. In der Konsequenz gingen die Einnahmen von Netflix aus dem DVD-Versandgeschäft konstant zurück. 2022 erwirtschaftete das DVD-Geschäft über 145 Millionen US-Dollar, was nur 0,5 Prozent der Gesamteinnahmen ausmachte. Alleine im Vergleich zum Vorjahr musste Netflix im DVD-Geschäft Einbußen von 20 Prozent hinnehmen.