Nach insgesamt sieben Jahren Beziehung, davon vier als Ehepaar, ist nun Schluss: Joe Jonas und Sophie Turner haben am Dienstag die Scheidung eingereicht. Was die Eltern zweier Töchter zu diesem Schritt bewogen hat, geht aus dem Scheidungsantrag hervor.

Joe Jonas (34) reichte am Dienstag in Miami nach vier Jahren Ehe die Scheidung von Sophie Turner (27) ein. Über die genauen Umstände berichtet das "People"-Magazin. In dem Antrag sei die Rede davon, dass "die Ehe zwischen den Parteien unwiederbringlich zerbrochen" sei. Außerdem gehe aus dem Schriftstück hervor, dass die beiden Stars einen Ehevertrag geschlossen haben. Inwiefern sich das auf die beiden gemeinsamen Töchter Willa (3) und D. (14 Monate) auswirken wird, ist noch nicht bekannt. Eines ist aber klar: Für Jonas ist die Vaterschaft "so ein wunderbarer Teil des Lebens." Gegenüber dem Branchenmagazin erklärte er einst: "Es ist fantastisch, Vater zu sein und jeden Tag mehr über mich selbst zu lernen".

Ehe-Aus nach vier Jahren

Das Paar lernte sich 2016 auf Instagram kennen. Im Oktober 2017, etwa ein Jahr nachdem sie angefangen hatten, sich zu treffen, gab das Paar bekannt, dass sie verlobt sind. 2019 folgte die Hochzeit. "Wir hatten eine Menge gemeinsamer Freunde, die uns schon lange miteinander bekannt machen wollten", sagte die ehemalige "Game of Thrones"-Darstellerin 2019 gegenüber "Harper's Bazaar UK". "Wir folgten uns gegenseitig auf Instagram und er hat mir eines schönen Tages aus heiterem Himmel eine Direktnachricht geschickt." Damals verglich sie ihre Beziehung zu dem "Jonas Brothers"-Star mit einem Haus, in dem sie für immer bleiben wollte.