In einer Klage wurde Lizzo vor wenigen Wochen beschuldigt, Mitarbeiterinnen gemobbt und zu sexuellen Handlungen gedrängt zu haben. Nun äußern sich weitere Tänzerinnen und Tänzer zur Zusammenarbeit mit der Sängerin - und schwärmen von der 35-Jährigen.

Seit einigen Wochen sieht sich Sängerin Lizzo mit schweren Vorwürfen konfrontiert: Anfang August wurde bekannt, dass drei ehemalige Background-Tänzerinnen der "About Damn Time"-Interpretin Klage gegen Lizzo eingereicht haben - unter anderem wegen sexueller Nötigung, Mobbing und Diskriminierung.

Auf die Klage folgten weitere Vorwürfe von verschiedenen Seiten. Nun jedoch machen sich Lizzos Tanz-Crews "Big Grrl" und "Big Boiii" für die Sängerin stark. Auf Instagram teilten die Gruppen einen gemeinsamen offenen Brief, in dem sie ihre Unterstützung für die 35-Jährige zum Ausdruck bringen.

"DANKE an Lizzo"

"Wir hatten die Zeit unseres Lebens auf der 'Special Tour'", heißt es in dem Statement vom Donnerstag. Man habe sich "geehrt gefühlt, die Bühne mit einem solch erstaunlichen Talent zu teilen", schreiben die Backgroundtänzerinnen und -tänzer: "DANKE an Lizzo, dass sie Grenzen gesprengt und uns den Weg geebnet hat, sodass wir tun können, was wir lieben! Du hast eine Plattform geschaffen, auf der wir unsere Leidenschaft mit einem Zweck verbinden können! Nicht nur für uns, sondern für Frauen und alle Menschen, die Grenzen überschreiten."

Zuletzt hatten die Anschuldigungen gegen Lizzo dazu geführt, dass sie aus dem Rennen um den begehrten Auftritt bei der Super Bowl Halftime Show genommen wurde. Kurz darauf sprang keine Geringere als Beyoncé für Lizzo in die Bresche: Vor wenigen Tagen teilten Fans einen Clip im Netz, der die 41-Jährige bei einem Auftritt ihrer Welttournee zeigt. In dem Video zu sehen ist Beyoncé, die in ihr Mikrofon ruft: "Lizzo! Ich liebe dich, Lizzo!"