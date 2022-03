2020 ließ der WDR darüber abstimmen, welche von zwei Serien produziert werden soll. Der klare Sieger: "Saubere Sache" mit Cristina do Rego und Ben Münchow. Nun ist die Dramedy in der ARD-Mediathek zu sehen.

Das Publikum hat entschieden: Am 23. März startet die Web-Serie "Saubere Sache" in der ARD-Mediathek. In der von Christine Kiauk und Herbert Schwering produzierten Dramedy lernen sich Juri und Paula, gespielt von Cristina do Rego und Ben Münchow, in einem Waschsalon kennen und sprechen über Gott und die Welt, darunter Liebe, Sex und Vorurteile - und erleben die eine oder andere Eigenart. In der ersten Folge bittet sie eine geheimnisvolle Frau, auf ein Paket aufzupassen und verschwindet. André Erkau ("Happy Burnout", "Auf einmal war es Liebe") führte Regie, das Drehbuch stammt von Michael Gantenberg ("Unter Verdacht").

"Saubere Sache" gewann Online-Challenge

"Mit den Beziehungsthemen und dem klaren Setting liegen wir gerade in der Pandemie genau richtig. Es war nicht schwer, die prominenten Schauspielerinnen und Schauspieler für 'Saubere Sache' zu begeistern", erklärt das Produzenten-Duo Kiauk und Schwering. Unter anderem sind etablierte Stars wie Benno Fürmann und Samuel Finzi, aber auch Nachwuchstalente wie Timur Bartels ("Club der roten Bänder") und Zsá Zsá Inci ("Die wilden Hühner", "Fack ju Göthe 2") in der achtteiligen Serie zu sehen.

Zuvor hatte sich "Saubere Sache" im Rahmen der Challenge "WDR goes Series" durchgesetzt: 2020 hatte der Sender die jeweils erste Folge zweier Kurzserien im Rahmen des Film Festival Cologne gezeigt und das Publikum online darüber abstimmen lassen, welche davon weitererzählt werden soll. Zur Auswahl stand neben "Saubere Sache" eine Produktion mit dem Titel "Muspilli", in der Josefine Preuß eine bipolare, geschiedene Mutter spielen sollte, die sich in einen Verschwörungstheoretiker verliebt.