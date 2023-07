Sie war Astronautin, kandidierte als Präsidentin - und macht nun auch als Leinwandheldin eine gute Figur: Nur wenige Tage nach dem Kinostart erweist sich "Barbie" als echter Kassenschlager. Mit einem Einspielergebnis von 155 Millionen US-Dollar bricht die Komödie von Greta Gerwig sogar mehrere Rekorde.

"Barbie" hat bereits am ersten Wochenende nach dem offiziellen Kinostart (20. Juli) zwei Rekorde gebrochen. Laut US-Medienportalen wie "Variety" und "Deadline" habe die Komödie in den Vereinigten Staaten schon am ersten Wochenende 155 Millionen US-Dollar eingespielt. Somit ist den "Barbie"-Machern der erfolgreichste Kinostart des Jahres 2023 gelungen. Zudem darf sich Regisseurin Great Gerwig über einen weiteren Rekod freuen: Unter allen Filmen, bei denen eine Frau Regie führte, hat "Barbie" den erfolgreichsten Start hingelegt.

Bisher wurde "Captain Marvel" (2019) mit einem Einspielergebnis 153 Millionen US-Dollar diese Ehre zuteil. Letztendlich konnte der Film von Anna Boden und Ryan Fleck über eine Milliarde US-Dollar einspielen. Verschiedenen Medienberichten zufolge hat auch "Barbie" realistische Chancen, die Milliardenmarke zu knacken. Deutlich unwahrscheinlich dürfte dies hingegen im Falle von "Oppenheimer" sein. Christopher Nolans Biopic über J. Robert Oppenheimer - den Vater der Atombombe - erreichte am ersten Wochenende ein Einspielergebnis von 80,5 Millionen US-Dollar.

"Barbie": Davon handelt der erfolgreichste Film des Jahres

In "Barbie" gibt es schon früh die ersten Risse in der magischen Trennlinie zwischen Barbies Traumwelt und der Realität. Irgendwann fällt diese Mauer dann komplett. Seltsame Dinge passieren, und Barbie beginnt an ihrer überperfekten Pink-in-Pink-Welt zu zweifeln, in der jeder Tag "der beste Tag ever" ist. Wenig später begibt sie sich mit Ken auf einen Trip in die genau so ausgeschilderte "Echte Welt", um die "Wahrheit über das Universum" zu erfahren.

Auf dieser Reise zwischen grotesk anmutender Barbie-Idylle und stinknormalen Plattfüßen tauchen einige Gaststars auf, neben Margot Robbie und Ryan Gosling stehen unter anderem Michael Cera, Ariana Greenblatt, Dua Lipa, Kate McKinnon, John Cena und Will Ferrell als Boss des Spielzeugherstellers Mattel auf der Besetzungsliste. Weltweit spülte der Film bislang 337 Millionen US-Dollar in die Kinokassen.