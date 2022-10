Wer war kurz nach Willi Herrens Tod in der Wohnung des Schauspielers? Wie die Staatsanwaltschaft nun mitteilte, blieb ein Ermittlungsverfahren zur Identität der Unbekannten erfolglos. Die Täter hatten mehrere Wertgegenstände entwendet.

Es bleibt weiter ein Rätsel: Wer betrat Willi Herrens Wohnung, nachdem dieser nur kurz zuvor tot aufgefunden worden war? Wie die Staatsanwaltschaft Köln nun bekannt gab, wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren bereits vor Monaten eingestellt. Es deute laut einer Sprecherin nichts auf ein gewaltsames Eindringen hin, auch an der Wohnungstür seien keine Einbruchsspuren entdeckt worden.

Wie verschiedene Medien berichten, könne davon ausgegangen werden, dass einer oder mehr Täter mit einem Schlüssel in die Wohnung gelangt seien. Unklar sei, wer im Besitz eines Schlüssels gewesen sei. Der Staatsanwalt zufolge seien mehrere Wertgegenstände entwendet worden. Laut "Bild" seien bei der Tat unter anderem ein Fernseher, eine Kreditkartenmappe und eine Armbanduhr gestohlen worden.

Willi Herren, der durch die Rolle als Olli Klatt in der "Lindenstraße" bekannt wurde und in den vergangenen Jahren als Teilnehmer in zahlreichen Reality-TV-Formaten vor der Kamera stand, war am 20. April 2021 leblos in seiner Kölner Wohnung aufgefunden worden. Herren wurde 45 Jahre alt. Wie seine Witwe Jasmin Herren später im RTL-Dschungelcamp erklärte, sei ihr Mann durch die Einnahme von Valium gestorben.