Eigentlich machte es immer den Anschein, dass Superstar Madonna so schnell nichts aus der Fassung bringt. Seit Jahrzehnten steht sie auf der Bühne, und liefert eine Show nach der anderen. Doch auch gesundheitliche Probleme machen auch vor einer Madonna nicht halt, denn: Die 64-Jährige wurde vor wenigen Tagen ins Krankenhaus geliefert.

Das teilte ihr Manager Guy Oseary am Mittwoch auf Instagram mit. "Am Samstag, dem 24. Juni, führte eine schwere bakterielle Infektion bei Madonna zu einem mehrtägigen Aufenthalt auf der Intensivstation", beginnt sein Beitrag, "ihr Gesundheitszustand verbessert sich, sie wird aber immer noch medizinisch behandelt. Es wird eine vollständige Genesung erwartet."

Schon zuvor hatten diverse US-Nachrichtenportale, etwa "Page Six", berichtet, dass die "Like a Virgin"-Interpretin bewusstlos in ihrer Wohnung in New York aufgefunden worden sein soll. Danach musste sie in eine Klinik gebracht werden, wo sie mindestens eine Nacht lang intubiert werden musste. Erst dann konnte ihr der Schlauch entnommen werden. Ihre Tochter Lourdes Leon soll dabei immer an ihrer Seite gewesen sein.

Madonna muss Tour absagen

Doch Oseary hatte noch weitere, nicht so erfreulichere Nachrichten für Madonna-Fans: Aufgrund ihres Zustands mussten alle anstehenden Termine und Auftritte abgesagt werden - auch die im Rahmen der Welttournee. "Wir werden weitere Details bekannt geben, sobald wir sie haben, einschließlich eines neuen Startdatums für die Tournee und für verschobene Shows", erklärte der Manager in seinem Statement.

Anfang dieses Jahres hatte Madonna ihre große "Celebration World Tour" angekündigt, die insgesamt 80 Shows beinhaltet und am Samstag, 15. Juli, in Vancouver hätte beginnen sollen. Nach den Konzerten in den USA wollte der Superstar Konzerte in Europa geben, darunter auch in Deutschland.