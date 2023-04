In Spanien soll Netflix in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer verloren haben.

Die Maßnahmen gegen Passwort-Sharing sollen Netflix in Spanien in den vergangenen Monaten rund eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer gekostet haben. Die umstrittene Neuerung soll in Zukunft auch auf deutsche User zukommen.