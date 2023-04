Zuletzt sorgte die PlayStation-exklusive "Horizon"-Reihe mit dem PSVR2-Ableger "Call of The Mountain" für Aufsehen. Nun wurde ein Nachfolger von "Horizon Forbidden West" und "Zero Dawn" angekündigt. Die Hauptrolle spielt erneut Aloy.

Die Action-Fantasy-Reihe "Horizon" wächst zur Trilogie. Nach "Zero Dawn" (2017) und "Forbidden West" (2022) wurde nun ein drittes Game mit Aloy in der Hauptrolle angekündigt. Darüber hinaus begleitete der Ableger "Call of The Mountain" den Start der PlayStation VR2-Brille im Februar 2023. Das Entwicklerstudio Guerrilla Games arbeitet demnach nicht nur an einem Multiplayer-Ableger für Online-Spieler, sondern auch an einer Fortsetzung der Hauptstory, die an "Horizon Forbidden West" und den jüngst veröffentlichten DLC "Burning Shores" anknüpfen wird.

Man würde "Guerrilla in eine strahlende Zukunft lenken, indem ... die Welt von 'Horizon' mit Aloys nächstem Abenteuer und unserem spannenden Online-Projekt" erweitert werden würde, heißt es in einem offiziellen Blog-Beitrag auf guerrilla-games.com.

Wie geht es weiter für Aloy

Wer die "Horizon"-Reihe aufmerksam verfolgt hat, kann sich aus den bisher bekannten Puzzle-Teilen bereits etwas zusammenreimen, was die Story des kommenden Abenteuers angeht. Am Ende von "Forbidden West" lässt Aloy ihre Freunde Verbündete für den Kampf gegen die Nemesis-KI rekrutieren. Am Ende des frisch erschienenen "Burning Shores"-DLCs spricht zudem Sylens von einer Far Zenith-Waffe, die gegen die Bedrohung verwendet werden könnte.

Man muss also kein Prophet sein, um davon auszugehen, dass es im Finale der Trilogie darum gehen wird, alle Kräfte zu sammeln, um Nemesis zu bekämpfen.

"Horizon: Forbidden West" erschien am 18. Februar 2022 für PS4 und PS5. Die neue "Burning Shores"-Erweiterung (19. April 2023) ist nur für PS5 erhältlich, ebenso wie der PSVR2-Spin-Off "Call of The Mountain" (Release am 22. Februar 2023).