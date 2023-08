Eigentlich halten sich Mila Kunis und Ashton Kutcher bedeckt, was ihre Ehe angeht. Doch nun öffneten sie ihre Türen und gewährten Einblicke in ihre eigenen vier Wände in Beverly Hills. Die Bilder lassen die Fans weltweit staunen. Geht noch mehr Luxus?

Willkommen auf "KuKu Farms" - ein Ort, an dem sich Luxus mit Nachhaltigkeit vereint: Die Rede ist von dem Anwesen des Ehepaars Ashton Kutcher und Mila Kunis in Beverly Hills. Auf der Instagramseite "houseaddictive" werden hauptsächlich Beiträge über moderne, schicke Häuser hochgeladen. Nun tauchte auch das Anwesen der beiden Schauspieler dort auf. In Form von einer Bilderreihe gewährten sie ihren Fans einen ausführlichen und durchaus spektakulären Blick in ihre eigenen vier Wände.

Bereits 2007 kaufte der ehemalige "Two and a Half Men"-Star die Immobilie und das Land für angeblich acht Millionen US-Dollar. Jedoch starteten die Sanierungs- und Renovierungsarbeiten erst kurz vor der Pandemie. Mit seiner Frau entschied sich Kutcher, ein nachhaltiges Zuhause für ihre vierköpfige Familie zu bauen. Nun ist der Traum von einem Haus fertig.

"Wie cool ist das denn!"

Auf den Bildern ist zu sehen, dass mit viel Holz, Glas und dunklen Farben gearbeitet wurde. Neben einem großen Pool steht eine Scheune, die das Paar in einen Wohnraum umgebaut hat. Was besonders heraussticht ist ein Kristallleuchter, der drei Meter hoch ist. Auch Fotos von der rustikalen Küche sind mit dabei, die mit dunklen Holzböden ausgelegt wurde. Laut Beitrag waren Architekt Howard Backen und die Innenarchitektin Vicky Charles an dem Projekt beteiligt. Zudem wird das Haus "mit Solarenergie betrieben". Umgeben ist das Anwesen offenbar von viel Grün.

Unter dem Post zeigten sich Fans begeistert. "Wie cool ist das denn!", schwärmte ein Follower. "Endlich mal Promis mit gutem Geschmack" und "Der Kontrast von luxuriösen und rustikalen Stücken ist wirklich schön" sind nur weitere der wenigen Kommentare. Dennoch wurde das Anwesen auch von einigen Instagram-Nutzern kritisiert. "Wenn man mega-reich sein muss, um ein nachhaltiges Haus zu bauen, spricht das nicht gerade für die Nachhaltigkeitsbewegung", schimpfte jemand.

Kutcher und Kunis sind seit Mitte 2012 ein Paar, beide arbeiteten bereits in der Sitcom "Die wilden Siebziger" zusammen. Sie heirateten 2015 und haben zwei Kinder.