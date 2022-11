Netflix präsentiert ein internationales Mystery-Epos und bei Apple TV+ stimmt Ryan Reynolds auf Weihnachten ein. Welche Streaming-Highlights die kommende Woche noch bereithält, verrät die Übersicht.

Bei "1899" ist nichts, wie es scheint. Und was verloren ist, wird gefunden ... Die neue Netflix-Serie der "Dark"-Macher Jantje Friese und Baran bo Odar schickt sich an, Passagiere und Zuschauer auf eine Odyssee über den Atlantik zu entführen - voller Mysterien und Albträume. Die Serie startet am 17. November. Zum Cast gehören unter anderem "The Witcher"-Darsteller Maciej Musial und "The Crown"-Schauspieler Anton Lesser. Was Netflix, Amazon und Co. in den nächsten Tagen sonst noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"1899", Netflix

Kulissen von "Titanic"-artigem Umfang, bildgewaltige "Stage Craft"-Technik, die man von "The Mandalorian" kennt, und viele, viele Geheimnisse, sowohl im Plot als auch bei den Charakteren: Diese Zutaten sollen in der achtteiligen Netflix-Serie "1899" - zu sehen ab 17. November - eine Welt erzeugen, wie man sie aus Deutschland noch nicht gesehen hat. Das rätselhafte Auswanderer-Epos erschuf das Ehepaar Jantje Friese (Drehbuch, Produktion) und Baran Bo Odar (Regie), das zuvor für drei Staffeln "Dark" nicht nur Trophäen wie den Grimmepreis abräumte, sondern auch einen großen internationalen Erfolg feierte.

In der bis dato teuersten deutschen Serie "1899" probieren die deutschen Netflix-Lieblinge nun etwas noch Größeres aus. Die historische Serie, die im Jahrhundertwendejahr ihres Titels spielt, begleitet eine Gruppe Auswanderer an Bord der "Kerberos" auf dem Weg von Southampton nach New York.

Gesprochen werden an Bord, stellt man bei Netflix den "englischen" Originalton ein, übrigens neun Sprachen: Englisch, Deutsch, Dänisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Norwegisch, Polnisch und Kantonesisch. Wem das zu stressig ist, der kann auch die deutsch synchronisierte Version wählen. Mit der tollen Ausstattung, wozu explizit auch die großartigen Kostüme und Innenraum-Designs zählen, den paneuropäisch-originellen Figuren und dem irren Horror-Setting ist "1899" ganz klar ein Serien-Highlight des Herbstes 2022.

"Sachertorte", Amazon Prime Video

"Morgen dann bestimmt!": Diesen Satz kann Karl (Max Hubacher) wahrlich nicht mehr hören. Seit Wochen sitzt er nun schon im Café Sacher, bestellt jeden Tag ein Stück der traditionellen Torte, trinkt eine Tasse Melange dazu - und wartet auf seine Traumfrau. Von der hat er nämlich unglücklicherweise die Telefonnummer verschlampt und weiß nur von ihr, dass sie jedes Jahr zu ihrem Geburtstag um Punkt 15 Uhr im Wiener Kaffeehaus ein Stück Sachertorte verspeist. Ob der energische Karl am Ende für sein Durchhaltevermögen belohnt wird, erzählt nun die Liebeskomödie "Sachertorte".

Mit dem deutschsprachigen Amazon-Original fischt der Streamingdienst in konventionellen RomCom-Gewässern. Will heißen: Ein charmanter und etwas verplanter Held (Hubacher) opfert für die große Liebe fast alles auf und erlebt eine Achterbahn der Gefühle. Echte Überraschungen hält die knapp zweistündige Romanze von Regisseurin Christine Rogoll nicht bereit, kurzweilige Unterhaltung aber schon. Der Feel-Good-Movie ist ab 18. November bei Amazon Prime Video verfügbar.

"Spirited", Apple TV+

So ziemlich jeder kennt Charles Dickens' weltberühmte Erzählung "Eine Weihnachtsgeschichte". Ob im Buch, gespielt von den Muppets oder als bissige Mediensatire "Die Geister, die ich rief" (1988) - rund 50-mal wurde die weihnachtliche Läuterung des geizigen Menschenfeindes Ebenezer Scrooge bereits verfilmt. Auch Apple TV+ wagt sich nun an eine moderne Neuverfilmung des beliebten Weihnachtsmärchens.

Im Mittelpunkt des humorigen Musicals "Spirited" steht Clint Briggs (Ryan Reynolds), der bei seiner Heimsuchung durch die Geister der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (Sunita Mani, Will Ferrell und Loren G. Woods) den Spieß einfach umdreht - und den von Will Ferrell gespielten Geist der Gegenwart sein eigenes Dasein überdenken lässt. Der Clou: Regisseur und Drehbuchautor Sean Anders ("Wir sind die Millers", "Daddy's Home - Ein Vater zu viel") erzählt Dickens' Klassiker aus der Sicht der Geister. Zu sehen gibt es "Spirited" ab 18. November bei Apple TV+.

"Mike", Disney+

Er ist ein durch und durch polarisierender Charakter der Sportgeschichte: Mike Tyson gehörte einmal zu den gefürchtetsten Boxern der Welt, viele seiner Kämpfe waren nach nur wenigen Sekunden wieder vorbei. Darüber hinaus trug Tyson zu einem der berühmtesten Boxskandale aller Zeiten bei: 1997 biss er Evander Holyfield im Kampf ein Stück vom Ohr ab. Zwar hat Tyson die Boxhandschuhe mit mittlerweile 56 längst an den Nagel gehängt. Klar ist jedoch: Das Leben des Schwergewichtsboxers ist voller wilder, tragischer und kontroverser Geschichten - und eignet sich demnach perfekt für eine Serie.

Entsprechend rekapituliert nun das Disney-Original "Mike" das stetige Auf und Ab in der Karriere des Kämpfers. Das Geschehen im Ring spielt dabei genauso eine Rolle wie die Macht der Medien, Frauenfeindlichkeit und das Mysterium des amerikanischen Traums. Zu sehen gibt es die achtteilige Dramaserie, in der Tyson von "Moonlight-"Star Trevante Rhodes verkörpert wird, ab 16. November bei Disney+.

"Mammals", Amazon Prime Video

Als Late-Night-Host ist James Corden bereits seit Jahren erfolgreich, und auch als Schauspieler bewies der Brite sein Können in der Vergangenheit immer wieder. Auf Filme wie "Into the Woods" (2014) und "Cats" (2019) folgt nun seine eigene Amazon-Serie: In der Dramedy "Mammals" hinterfragt Corden in der Rolle des Kochs Jamie alles, nachdem schockierende Geheimnisse über seine schwangere Frau Amandine (Melia Kreiling) ans Licht kommen.

Amazon verspricht "Trauer, Kummer, Spannung, Liebe, Freundschaft, Verrat und einen Hauch von magischem Realismus". Die sechsteilige Serie, in der neben Corden unter anderem auch Golden-Globe-Preisträgerin Sally Hawkins ("Spencer", "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers") zu sehen ist, steht ab 11. November zum Abruf bereit.