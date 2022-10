Der zentrale Drehort aus "Die Kaiserin" wird nun auch zum Urlaubsort für Jedermann - mehr Glamour geht nicht: Das Schloss Weissenstein öffnet seine Tore, um ganz normalen Gästen die Chance zu gewähren, Teil der kaiserlichen Welt aus der Netflix-Serie zu werden.

Anlässlich des 185. Geburtstages, den die ewig schöne Kaiserin von Österreich Elisabeth, von allen Sisi genannt, dieses Jahr gefeiert hätte, gewährt Schloss Weissenstein als einer der Hauptdrehorte der neuen Netflix-Produktion "Die Kaiserin" auch zivilen Gästen Einlass. - Und das nicht nur, um die Gemächer zu begutachten, sondern selbst darin zu residieren, ganz wie es das Kaiserpaar Elisabeth (Devrim Lingnau) und Franz (Philip Froissant) in der Serie zu tun pflegt. Das Anwesen liegt im bayerischen Pommersfelden und kann ab Mittwoch, 2. November, 19.00 Uhr, auf Airbnb gebucht werden.

Gastgeberin Benedicta, Gräfin von Schönborn-Wiesentheid, steht begeistert hinter der Entscheidung, die Residenztore zu öffnen: "Da Sisi in Bayern geboren wurde, ist es sowohl aufregend als auch passend, die Legende in ihre Heimat zu holen und einen kleinen Einblick in ihre Welt zu geben." Die Gäste dürfen daher auf dem Weg durch die imposante Eingangshalle auch in der Suite der Gräfin, im kaiserlichen Stil gestaltet, Einzug halten.

Ganz im Stil der Kaiserin

Die Urlauber können überdies bei Führungen durch das ganze Schloss weitere Räume inspizieren und sämtliche Drehorte der Serie in Augenschein nehmen. Nicht nur die Umgebung ist inspiriert von der historischen Figur, auch Frühstück sowie Abendessen werden ganz im Stil der Kaiserin dargeboten. Schließlich sei "Kaiserin Elisabeth eine der beliebtesten historischen Figuren: Modeikone, Vielreisende, Dichterin und tragische Heldin, die letztendlich einem Attentat zum Opfer fiel", wie es die Gräfin von Schönborn-Wiesentheid beschreibt.

Die Regisseure Katrin Gebbe und Florian Cossen versuchen in der Serie "Die Kaiserin" die bereits häufig inszenierte Geschichte etwas frischer zu erzählen, die düsteren Seiten des Zeitalters in den Vordergrund zu stellen und auf kitschige sowie protzige Gestaltung zu verzichten. Dennoch fehlt es der Produktion etwas an mitreißendem Pep, Intrigen werden anfangs nur angedeutet: Vor allem die ersten beiden rund einstündigen Folgen ziehen sich etwas in die Länge. Beim Publikum kommt die Produktion dem Vernehmen nach hervorragend an.