Nach mehr als 30 Jahren zieren Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington und Linda Evangelista im September wieder gemeinsam ein Vogue-Cover. Auch in der neuen Apple-Dokuserie "The Super Models" zeigen sich die Laufstegikonen der 90er-Jahre zusammen.

Im Januar 1990 präsentierte die britische "Vogue" eine Coverstory, die die damaligen Topmodels Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista und Tatjana Patitz fotografisch vereinte. Kurz darauf veröffentlichte George Michael das Video zu seiner Single "Freedom", in dem er selbige Mädchen an seiner Stelle auftreten ließ und damit eine Entwicklung lostrat, die das gesamte Jahrzehnt prägen sollte: Models wurden zu internationalen TV-Stars, das Phänomen "Supermodel" war geboren. In keiner anderen Dekade gab es so viele, so prominente und vor allem so gut bezahlte Schönheiten auf Laufstegen und Magazincovern.

Heute, mehr als drei Jahrzehnte später, zieren Campbell (53), Crawford (57), Turlington (54) und Evangelista (58) erneut das Cover der September-Ausgabe der "Vogue" - diesmal ohne die Anfang des Jahres an Brustkrebs verstorbene Tatjana Patitz. Das Timing des neuen Titelbilds könnte kaum besser sein, schließlich widmet Apple TV+ den Laufsteg-Heroinen der 80-er und 90-er mit "The Super Models" zeitgleich eine ganze Dokuserie. Die vierteilige Reihe (abrufbar ab 20. September) führt zurück in das Goldene Zeitalter der Model-Industrie; zu Wort kommen Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington und Linda Evangelista höchstpersönlich.

Supermodels veränderten "im Alleingang die Machtdynamik einer ganzen Branche"

"Ich freue mich darauf, mit meinen Freundinnen zusammenzukommen, um zu feiern und darüber zu reflektieren, wie Supermodels die traditionellen Wahrnehmungen und Grenzen des Modelns in der Modeindustrie im Laufe der Zeit überschritten haben", sagte Cindy Crawford 2020, als die Apple-Produktion erstmals angekündigt wurde.

Die Serie unter der Regie von Oscar-Preisträger Roger Ross Williams und Larissa Bills zeigt, wie die Supermodels als Kontrastprogramm zu den Schauspielerinnen und Sängerinnen ihrer Zeit fungierten: Selbstbestimmt und stark sollte die moderne Frau sein, fernab eines perfekten Körperbildes einfach als sie selbst und für sich selbst stehen.

"Der beispiellose Zugang zu den Models führt die Zuschauer hinter die Kamera und über den Laufsteg hinaus und enthüllt, wie sie die Welt der Elite-Models dominierten und gleichzeitig eine Verbindung beleuchteten, die im Alleingang die Machtdynamik einer ganzen Branche veränderte", heißt es in einer Ankündigung des Streamingdienstes.

Neben einer Zeitreise in die Vergangenheit bietet "The Super Models" auch einen Blick in die Gegenwart. So stehen auch die heutigen Karrieren der vier Protagonistinnen im Fokus - und zahlreiche Fragen, die sich so manchem Zuschauer retrospektiv stellen dürften: Warum waren gerade diese Frauen dazu auserkoren, in den Olymp der Laufstegschönheiten aufzusteigen? Welche Sehnsüchte bedienten sie bei ihren Anhängern? Und wie viel hat der Supermodel-Kult der 80-er und 90-er mit dem heutigen Hype um Insta-Models und Influencer gemein?