Durch den Angriff der Hamas herrscht in Israel aktuell Ausnahmezustand. Seitdem meldeten sich auch zahlreiche Stars im Netz, um ihre Solidarität mit Israel zu bekunden - unter anderem Natalie Portman, die in Jerusalem geboren wurde.

Der Krieg zwischen Israel und den Hamas sorgt seit vergangenem Wochenende für weltweite Schlagzeilen. Viele sind erschüttert über den Angriff der palästinensischen Terrororganisation und brachten ihre Empörung und ihren Schock auf den sozialen Medien zum Ausdruck. So wie auch zahlreiche Hollywood-Stars, die nicht nur über ihre Gefühlslage berichteten, sondern sich auch klar positionierten.

"Star Wars"-Star Mark Hamill teilte auf X ein Bild einer amerikanischen Flagge neben der israelischen Flagge. Dazu schrieb er: "Amerika steht an der Seite Israels". Auch Madonna äußerte sich zum Krieg und postete auf Instagram ein Video und schrieb, dass das, was in Israel passiert, "verheerend" ist. Weiter heißt es: "Es bricht einem das Herz, wenn man sieht, wie all diese Familien und vor allem Kinder auf den Straßen zusammengetrieben, angegriffen und ermordet werden. Stellen Sie sich vor, das würde Ihnen passieren? Es ist unfassbar."

Gal Gadot: "Ich stehe zu Israel , das solltet ihr auch"

Einen besonders emotionalen Beitrag teilte Schauspielerin Natalie Portman, die in Jerusalem geboren wurde. "Kinder, Frauen und ältere Menschen wurden ermordet und aus ihren eigenen Häusern entführt", heißt es in ihrem Post, "ich bin entsetzt über die barbarischen Taten und mein Herz klopft vor Liebe und Gebet für die Familien aller Betroffenen."

Auch die in Israel geborene Gal Gadot äußerte sich zum Krieg in ihrer Heimat. "Ich stehe zu Israel, das solltet ihr auch", schrieb der "Wonder Woman"-Star auf Instagram, "die Welt kann nicht auf dem Zaun sitzen, wenn diese schrecklichen Terrorakte geschehen!" Zudem veröffentlichte sie auch mehrere Instagram-Stories über den Krieg.

Liev Schreiber: "Wir hoffen, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird"

"Asteroid City"-Star Liev Schreiber teilte einen Beitrag der Antisemitismus-Organisation "Stand With Us", auf dem ein Bild der israelischen Flagge zu sehen war. Unter dem Foto schrieb er: "Wir stehen an der Seite des israelischen Volkes und der IDF in ihrem Kampf gegen die Hamas und andere Terrorgruppen. Wir hoffen, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird, um des Friedens willen."

Die australische Schauspielerin Isla Fisher hingegen teilte ein Bild der Geiseln Doron Asher und ihrer Töchter, die Berichten zufolge von der Hamas im Süden Israels entführt worden waren. "Es gibt keine Entschuldigung für die vorsätzliche Tötung und Entführung unschuldiger Zivilisten, egal wo und wann", schrieb die 47-Jährige. Auch Stars wie Nina Dobrev und Max Greenfield meldeten sich zu Wort. "Als Jude bin ich bei euch. Als Mensch bin ich bei euch", lautet ein Satz in Greenfields Beitrag.