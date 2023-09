Trotz des Autorenstreiks in Hollywood gab Drew Barrymore bekannt, die Produktion für ihre Talkshow wieder aufzunehmen - wofür sie viel Kritik erntete. Nun wurde ihr deswegen ein wichtiger Job als Moderatorin entzogen.

Seit Monaten haben die Drehbuchautoren in Hollywood ihre Arbeit stillgelegt, später taten es ihnen auch Mitglieder der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA nach. Um die Streikenden zu unterstützen, haben auch viele Moderatorinnen und Moderatoren die Dreharbeiten zu ihren Talkshows eingestellt. Drew Barrymore gab hingegen kürzlich bekannt, die Produktion für ihre Sendung "Drew Barrymore Show" fortzusetzen. Für diese Entscheidung wurde 48-Jährige stark kritisiert, was ihr nun auch einen Job als Gastgeberin kostete.

Eigentlich hätte Barrymore die "National Book Awards" moderieren sollen, die am 15. November zum 74. Mal verliehen werden. Doch nun wurde ihr der Posten als Gastgeberin entzogen, wie unter anderem "Variety" berichtet. "Die National Book Awards sind ein Abend, an dem die Macht der Literatur und die unvergleichlichen Beiträge von Schriftstellern zu unserer Kultur gefeiert werden", heißt es in einer Mitteilung der National Book Foundation.

Barrymore: "Ich stehe hinter dieser Entscheidung"

Auf Instagram verteidigte Barrymore den Entschluss, ihre Sendung fortsetzen zu wollen. Es sei "die Entscheidung, zum ersten Mal in diesem Streik für unsere Show zurückzukommen, die zwar meinen Namen trägt, aber es geht um mehr als nur um mich". Weiter schrieb sie: "Ich stehe hinter dieser Entscheidung".

Für die Show arbeiten mehr als drei Drehbuchautoren, die gleichzeitig der Autorenvereinigung WGA angehören. Diese haben auch am Montag vor dem Gebäude der CBS gestreikt. "Die einzigen, von denen ich mit Sicherheit weiß, dass sie nicht zurückkehren werden, sind wir drei WGA-Autoren. Für den Rest kann ich nicht wirklich sprechen", erklärte Chelsea White, eine der Autorinnen der Show, "Ich denke, in erster Linie geht es hier offensichtlich um mehr als nur um die 'Drew Barrymore Show' und die Autoren. Wir sind hier draußen und stehen zu unserer Gewerkschaft."