Das war's mit der "Sprechstunde" von Dr. Johannes Wimmer im deutschen Fernsehen: Der Fernseharzt zieht einen Schlussstrich als Moderator der "NDR Talk Show".

Nach gut einem Jahr ist Schluss: TV-Arzt Dr. Johannes Wimmer (40) hängt seine NDR-Talkshow-Karriere an den Nagel. Seit September 2022 begrüßte er gemeinsam mit Bettina Tietjen (63) Prominente aus dem deutschen Fernsehen, aus Kunst, Kultur und Wissenschaft. Am kommenden Freitag, 17. November, wird er die zweitälteste noch laufende Talkshow im deutschen Fernsehen zum letzten Mal moderieren, wie sein Management am Montag mitteilte.

"Unterhaltung kann Herzen berühren und Verständnis fördern", betont Wimmer öffentlich. Das sei eine Aufgabe, die er mit großer Freude wahrgenommen habe. Er erklärt seinen Abschied von der Talk-Bühne folgendermaßen: "Unterhaltung macht Spaß, mein Lebensinhalt und meine Passion ist aber die Medizin." Er freue sich nun auf neue Projekte, die Medizin den Menschen näherbringen. Wimmer sei davon überzeugt, dass das Internet und die Medien nichtsdestotrotz ein ebenso wichtiger Ort sind, "um Menschen die Hand zu reichen und sie medizinisch zu befähigen".

"NDR Talk Show und 3nach9 - Das Beste aus 2023": Dr. Johannes Wimmers Comeback

Daher blickt er zufrieden auf diese Zeit zurück: "Es war eine Ehre, das Flaggschiff unter den deutschen Talkshows zu moderieren und mit so vielen spannenden Persönlichkeiten, sowohl vor als auch hinter der Kamera zusammenzuarbeiten."

Dass es bald ein Comeback geben wird, steht jedoch bereits fest: Am Freitag, 29. Dezember, wird der Moderator noch einmal gemeinsam mit Bettina Tietjen, Barbara Schöneberger, Hubertus Meyer-Burckhardt, Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo durch das Best of "NDR Talk Show und 3nach9 - Das Beste aus 2023" führen, wie aus einem öffentlichen Statement hervorgeht. Wer 2024 in seine Fußstapfen treten wird, ist bislang noch nicht bekannt.