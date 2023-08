Hitze und Trockenheit, Starkregen und Überflutungen: Der Norden des Landes war diesen Sommer von wechselnden Wetterphänomenen betroffen. Experten sehen darin schon Folgen des Klimawandels. Was die Norddeutschen dagegen tun, wollte eine Umfrage von #NDRfragt herausfinden. Viele ergreifen bereits Maßnahmen.

Im Norden des Landes fiel der Sommer bislang wechselhaft bis extrem aus: Es gab viel Trockenheit und Hitze, aber auch Starkregen und Stürme. Für viele Wissenschaftler zeigen sich in diesen Wetterphänomenen bereits die Folgen des Klimawandels. Eine Umfrage von #NDRfragt zum Thema "Klimawandel - wie anpassen?" wollte herausfinden, wie sich die Norddeutschen auf die Veränderungen vorbereiten. Die Ergebnisse zeigen, dass mehr als die Hälfte aller Befragten bereits persönliche Maßnahmen gegen die Folgen des Klimawandels ergriffen hat: insbesondere gegen Hitzewellen (30 Prozent) sowie Wassermangel (29 Prozent).

In einer entsprechenden Pressemitteilung weist der NDR darauf hin, dass die Umfrage nicht repräsentativ ist, allerdings Aufschluss darüber gebe, "was die Norddeutschen bewegt". So werden die Antworten nach statistischen Merkmalen - Alter, Geschlecht, Schulabschluss und Bundesland - gewichtet, was Verzerrungen verhindern soll. Insgesamt nahmen 17.822 Menschen an der Umfrage teil.

Knapp 90 Prozent nahmen Klimawandel im Kreis wahr

Knapp 90 Prozent aller Befragten nehmen bereits Klimafolgen in ihrer Stadt oder ihrem Landkreis wahr. 71 Prozent nannten Hitzewellen, Starkregen und Stürme betrafen bereits 59 Prozent - und Dürren haben schon 51 Prozent erlebt. Die Anpassungen an den Klimawandel bewerten fast zwei Drittel als nicht ausreichend. Gleichzeitig fühlen sich viele Norddeutsche aber schlecht informiert und wissen nicht, was überhaupt vor Ort getan wird.

Unter den Menschen, die bereits persönliche Maßnahmen ergriffen haben, um sich vor Klimafolgen zu schützen, reagierten die meisten (66 Prozent) mit mehr Begrünung und Beschattung im Garten. Mit 45 Prozent setzte knapp die Hälfte Maßnahmen zur Wärmedämmung und Hitzeschutz um. Eine Versicherung gegen Klimaschäden haben 18 Prozent abgeschlossen. Der NDR berichtet in seinen Sendungen regelmäßig über die Ergebnisse der Umfragen von #NDRfragt.