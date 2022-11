Jetzt geht es um die Wurst: Im Spiel gegen Costa Rica entscheidet sich, ob die DFB-Elf sich vor einem frühen Turnier-Aus bewahren kann. Bereits vor dem Match am Donnerstagabend hat das Erste ein volles WM-Programm zu bieten.

Für viele schien das vorzeitige Aus Deutschlands bei der WM in Katar bereits so gut wie besiegelt, doch mit dem 1:1-Unentschieden gegen Spanien konnte die deutsche Elf die Chance auf ein Weiterkommen wahren. Ob Hansi Flicks Team diese Chance nun auch nutzen kann, entscheidet sich im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica. Das Erste zeigt die Partie am Donnerstag, 1. Dezember, ab 18.30 Uhr (Anstoß: 20 Uhr) mit Reporter Gerd Gottlob am Mikrofon.

Bereits am Dienstag kommen Fußballfans im Ersten auf ihre Kosten: Ab 15.10 Uhr berichtet Gottlob live, wenn das bereits ausgeschiedene Gastgeberland Katar gegen die Niederlande antritt. Das Abendspiel (Anstoß: 20 Uhr) zwischen dem Iran und den USA kommentiert Tom Bartels.

ARD überträgt Match von Kroatien gegen Belgien

Der Fußball-Tag in der ARD beginnt am Donnerstag abermals bereits um 15.10 Uhr, dann startet die Übertragung aus dem Ahmed bin Ali Stadium in ar-Rayyan mit Kommentatorin Christina Graf. Um 16 Uhr deutscher Zeit stehen sowohl der amtierende Vize-Weltmeister als auch der Drittplatzierte der letzten WM auf dem Platz: Kroatien trifft auf Belgien.

Insgesamt laufen in der ARD 24 Spiele über verschiedene Ausspielwege. Darunter fällt auch das Finale, welches am 18. Dezember um 16 Uhr im WM-Stadion Lusail angepfiffen wird. In der ARD-Mediathek sowie auf sportschau.de sind die Spiele ebenfalls im Livestram sowie im Re-Live verfügbar. Spielzusammenfassungen finden sich dort ebenso wie auf Social Media.