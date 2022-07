"Nein, nein, nein!": Bei einem Interview mit ZDF-"heute journal" geriet der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (links) sichtlich in Rage. Moderator Christian Sievers war verdutzt.

Fünf Monate nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine liegen die Nerven in der Politik blank. Dies zeigte sich am Montagabend, als Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann im "heute journal" zu Gast war und den Moderator beim Thema AKW-Laufzeitverlängerung anschrie.