Ein Sternekoch hantiert verblüffend vorurteilsfrei mit Fertigprodukten. Was Nelson Müller über TK-Pizzen, Dosenravioli und Fischstäbchen herausfindet, weiß in Teilen zu überraschen - vor allem beim Faktor Gesundheit. Ebenfalls spannend: Der Preis spielt offenbar eine untergeordnete Rolle.

Wer hätte es gedacht! Auch beim Sternekoch aus dem Ruhrgebiet kommt daheim nicht nur Haute Cuisine auf den Tisch. "Für mich privat greif ich auch mal auf 'ne Dose oder 'ne Tiefkühlpizza zurück", bekennt Nelson Müller in seinem "großen Essenscheck", den das Zweite am Dienstagabend auf dem "ZDFzeit"-Sendeplatz zeigte. Motto diesmal: "Fertiggerichte oder selber kochen?" - offenbar eine Frage, die den Top-Gastronomen auch persönlich umtreibt. In fünf Test-Kategorien kamen Müller und das Filmteam um ZDF-Autorin Katharina Meyer Wohl und Wehe der Fast-Food-Küchenkultur auf die Spur.

1. Qualität

Wie ist es bestellt um die Qualität der von der Lebensmittelindustrie verwendeten Zutaten? Bei sechs untersuchten Salami-Fertigpizzen im Preisspektrum von 0,86 Euro bis 3,79 Euro ahnt man nichts Gutes. Nelson Müller will es genau wissen und rückt an beim mittpreisigen Produzenten Wagner. Bei dem laufen täglich bis zu einer Million TK-Pizzen vom Band.

Die Qualität der Zutaten reißt den Sternekoch nicht vom Hocker ("Wie getrocknete Kräuter halt schmecken"). Dass bei Wagner statt Mozzarella der günstigere Edamer verwendet wird, erklärt der Leiter der Produktentwicklung mit vermeintlichen Geschmacksvorlieben: "Der Nordeuropäer mag es eher ein bisschen kräftiger."

Eine dicke Überraschung dann im Labor: Ausgerechnet die teuerste Pizza im Test hat die niedrigste Salamiqualität zu bieten. Testsieger wird das 86-Cent-Schnäppchen vom Discounter Netto, wenngleich bei Mondo Italiano wenig Italiano ist - die Wurst kommt auch bei dieser TK-Pizza aus Deutschland.

Aber: Hier trifft die beste Produktqualität im Test auf den niedrigsten Preis. Nelson Müller, der im Film zeigt, wie man eine Feinschmecker-Pizza für fünf Euro selbst zubereiten kann, rät: "Lassen Sie sich nicht vom Preis täuschen! Es muss nicht unbedingt sein, dass die Günstigste die Schlechteste ist."

2. Inhaltsstoffe

Es bleibt italienisch: Nelson Müller ist zu Gast bei einer in Düsseldorf lebenden Ravioli-Meisterköchin. "Ich bezweifle, dass Italiener so was kaufen oder essen würden", verweigert sich die gebürtige Italienerin angewidert den mitgebrachten Fertigravioli. 4,50 Euro pro Portion kosten ihre selbstgemachten Kunstwerke - Dosenravioli gibt es schon ab 60 Cent. Das hat seinen Grund, den der ZDF-bekannte Produktentwickler Sebastian Lege in seiner kulinarischen Chemiehölle illustriert.

Mit Farbstoffen, Industrie-Aromen und Sojakrümeln bastelt Lege ein Dosenravioli-Imitat, das den Testessern besser schmeckt als das Original von Maggi. Dabei strotzt auch das echte Supermarktprodukt vor künstlichen Zusatzstoffen - die werden von den Herstellern aber meist nicht mehr über die verrufenen "E-Nummern" auf der Packung ausgewiesen.

Britta Schautz von der Verbraucherzentrale Berlin warnt: "Ob die Zusatzstoffe untereinander eine Wechselwirkung haben, wissen wir heutzutage gar nicht. Das kann eine negative Auswirkung haben. Deswegen sollte man wenig davon zu sich nehmen." Tipp von Nelson Müller: Weniger Zusatzstoff-belastet als getrocknete oder Dosen-Teigwaren sind in der Regel gekühlte Fertigprodukte aus der Frischetheke.

3. Geschwindigkeit

"Die meisten Menschen greifen zu Fertiggerichten, weil sie der Ansicht sind, dass sie damit deutlich Zeit sparen", doziert Nelson Müller eine Binse. Doch stimmt die Annahme? Der Sternekoch schickt eine selbst bratende Hausfrau und einen Schnell-schnell-Studenten ins Pfannkuchen-Duell. Die Hausfrau wird nur rund 30 Sekunden später fertig als ihr Nebenmann. Der Preisaufschlag für die minimale Zeitersparnis des Plastikmüll verursachenden Fertigprodukts: 2,15 Euro im Vergleich zu 72 Cent fürs Selbermachen. Das ist eindrücklich!

Sogar der Klassiker (selbst gemachte) Fischstäbchen mit (frischem) Rahmspinat und (eigenhändig gestampftem) Kartoffelpüree gelingen Nelson Müller in rekordverdächtigen 15 Minuten. Aber ob ihm da viele Zuschauer aus der TK-Theke in die "Panierstraße" folgen?

4. Gesundheit

Aber gesünder ist es ja zweifellos, selbst zu kochen! Oder? Drei Hobbyköche bereiten Schweinegeschnetzeltes, Reis-Gemüse-Pfanne und Hühnerbrühe zu - das Ergebnis geht mit den jeweiligen Fertigalternativen ins Labor. Die nächste Überraschung: Das Selbstgekochte ist im Schnitt vitaminreicher, aber auch fetthaltiger und damit kalorienreicher.

Aber: Fertig-Lasagne hat zu viele gesättigte Fettsäuren, Erbseneintopf aus der Dose zu viel Salz - noch übler ist nur Currywurst aus der Plastikwanne. "Im Durchschnitt ist es so, dass Fertiggerichte viel Fett enthalten, viel Salz und viele gesättigte Fettsäuren, auch viel Zucker", moniert Verbraucherschützerin Schautz vor der ZDF-Kamera. Zur besseren Orientierung hilfreich wäre die Nährwertampel "Nutri-Score". Doch deren Aufdruck ist wegen der EU-Rechtslage weiter freiwillig. Auf Fertigprodukten findet man den "Nutri-Score" fast nie.

Fazit Nelson Müller: "Fertiggerichte sind nicht unbedingt ungesünder als frisch gekochtes Essen." Allerdings lohne sich der Blick auf die Nährwerttabelle. "Da muss man schon sagen, dass eine Gemüsepfanne deutlich gesünder ist als eine Tiefkühlpizza." Das überrascht nicht völlig!

5. Herkunft

Das ZDF-Team findet im Labor heraus, dass der Hersteller Frosta in Sachsen anbaut und praktisch den kompletten deutschen Discounter-Markt beliefert. Für Verbraucher eine nachrangig spannende Erkenntnis. Wichtiger: Transparenz zu Herkunftsfragen wird im Fertiggerichte-Gewerbe ganz kleingeschrieben. Wer Wert auf regionale Zutaten legt, muss im Zweifel selber kochen.