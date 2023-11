Die Regierung von Nepal hat ein TikTok-Verbot beschlossen - unter anderem, weil die chinesische Plattform den sozialen Frieden bedrohe.

In Nepal kann die App des sozialen Netzwerks TikTok bereits in Kürze nicht mehr heruntergeladen werden. Berichten der "New York Times" zufolge habe die Regierung in Kathmandu im Rahmen einer Kabinettssitzung am Montag den Beschluss gefasst, die Video-Plattform des chinesischen Tech-Konzerns ByteDance zu verbieten. Damit schließt sich Nepal zahlreichen weiteren Ländern an, die TikTok bereits teilweise oder vollständig verboten haben - darunter Afghanistan und Indien.

"Die Entscheidung für das Verbot wurde heute getroffen, und die zuständigen Behörden arbeiten derzeit daran, es technisch umzusetzen", soll die Ministerin für Kommunikation und Informationstechnologie, Rekha Sharma, in einer offiziellen Erklärung angekündigt haben. TikTok werde demnach immer wieder zum Teilen von Inhalten genutzt, "die eine Gefahr für die soziale Harmonie darstellen, weil sie Familienstrukturen und soziale Beziehungen zerstören".

Sicherheitsbedenken in der EU und den USA

Auch in den Vereinigten Staaten und der EU ist die Nutzung der App umstritten. So untersagte das EU-Parlament im März dieses Jahres seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, TikTok auf parlamentseigenen Geräten wie Smartphones, Laptops und Tablets zu installieren. Die USA hatten bereits im Dezember 2022 ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Hintergrund seien Cyber-Sicherheitsbedenken.

Weltweit nutzen mehr als eine Milliarde Menschen TikTok. Bei der Social-Media-Plattform - vormals bekannt als musical.ly - handelt es sich um ein Videoportal. Mittlerweile ist eine große Bandbreite an Themen in der App zu finden, die Anzahl an Koch-, Nachrichten- und Unterhaltungsclips häuft sich minütlich.