Die Geschäfte florieren nicht mehr wie früher, Netflix sieht sich zum Handeln gezwungen: Ab Anfang November hat der US-Streamingdienst ein neues Angebot an Neu- wie Bestandskunden. Man verspricht günstigeres Streaming zum günstigeren Preis - dabei gibt es allerdings Haken.

Das Geschäft lief schon mal besser für den Streamingriesen: Netflix hat aktuell mit starker Konkurrenz zu kämpfen, auch Faktoren wie gestiegene Lebenshaltungskosten machen sich bemerkbar. Deshalb geht der US-Dienst, der seit langem damit wirbt, Inhalte unbegrenzt und werbefrei anzusehen, neue Wege: Ein neues Angebot mit Werbung stand seit über einem Jahr im Raum, am Donnerstagabend wurde Netflix konkret.

Unter dem Titel "Basis-Abo mit Werbung" soll das neue Angebot in Deutschland am Donnerstag, 3. November, an den Start gehen. Mit einem monatlichen Preis von 4,99 Euro wird es deutlich günstiger sein als bisherige Netflix-Abos, die sich in einer Preisspanne von 8 bis 17,99 Euro bewegen.

Doch wie viel Werbung enthält das Angebot tatsächlich? Nutzerinnen und Nutzer müssen nach Angaben des Streamingdienstes mit vier bis fünf Minuten Werbung rechnen. Das Prinzip ist ähnlich wie bei YouTube: So startet das Angebot mit 15- bis 30-sekündigen Werbespots, die vor sowie während den Filmen und Serien zu sehen sein werden. Zwar positioniert Netflix das "Basis-Abo mit Werbung" als Einsteigertarif, jedoch haben auch Bestandskunden die Möglichkeit zum Wechsel.

Nicht alle Inhalte enthalten

Allerdings gibt es auch zwei Haken: Laut Pressemitteilung ist eine "begrenzte Anzahl von Filmen und Serien aus Lizenzgründen nicht verfügbar". Um welche Inhalte es genau geht, ist noch nicht bekannt. Für Kundinnen und Kunden, die Netflix eher unterwegs benutzen, stellt sich ein weiteres Problem: Die Download-Funktion, die in anderen Abos enthalten ist und den Abruf auch ohne Internetverbindung ermöglicht, ist nicht verfügbar.

Für Bestandskunden gab es im Zuge der Ankündigung noch gute Nachrichten: In Zukunft können Kundinnen und Kunden sowohl mit dem "Basis-Abo mit Werbung" als auch dem klassischen Basis-Abo Filme und Serien in HD-Qualität streamen. Bislang gab es für das Acht-Euro-Abonnement lediglich Inhalte in SD-Auflösung.