Als "Die Kaiserin" Sisi bezaubert Devrim Lingnau seit Ende September das Netflix-Publikum. Wie der Streamingdienst nun ankündigte, dürfen sich Fans auf eine weitere Staffel der deutschsprachigen Serie freuen.

Gute Nachrichten für Sisi-Fans: "Die Kaiserin" geht in die zweite Runde! Die Miniserie von Showrunnerin Katharina Eyssen begeistert seit Ende September das Netflix-Publikum. "Die Serie konnte sich fünf Wochen lang in den globalen Netflix Top 10 der nicht-englischsprachigen Filme halten und war zudem unter den Top 10 in 88 Ländern, darunter Mexiko, Brasilien, Großbritannien, Italien, Australien und auch Deutschland, Österreich und der Schweiz", heißt es in einer Mitteilung des Streamingdienstes. Kein Wunder also, dass Netflix an den Erfolg der deutschen Produktion anknüpfen will.

"Wir stehen mit unserer Serie noch ziemlich am Anfang von Kaiserin Elisabeths Leben und dass wir ihre Geschichte in einer zweiten Staffel fortsetzen dürfen, freut uns ungemein", so Produzent Jochen Laube. Auch Serienschöpferin Eyssen freut sich über die Zusage von Netflix: "Die Geschichte von Elisabeths Leben ist eine Geschichte von der Kraft der Liebe, aber auch vom Mut, anders zu sein und von der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und das brauchen wir zurzeit. Und deshalb sind wir sehr glücklich, dass wir diese Geschichte weiter erzählen dürfen."

"Die Kaiserin": Davon handelt die erste Staffel

Die Regisseure Katrin Gebbe und Florian Cossen versuchten in "Die Kaiserin", die bereits häufig inszenierte Geschichte der Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn, meist genannt "Sisi", etwas frischer zu erzählen. Die sechsteilige Serie stellt die düsteren Seiten des Zeitalters in den Vordergrund und verzichtet auf kitschige sowie protzige Gestaltung. Im Zentrum steht die rebellische Elisabeth (Devrim Lingnau), die, wenn es nach ihrer Mutter, Herzogin Ludovika in Bayern (Jördis Triebel), geht, schon längst hätte heiraten sollen. Doch leider vergrault die sturköpfige Prinzessin einen heiratswilligen Grafen nach dem anderen, nur um sich letztlich den jungen Kaiser Franz Joseph I. (Philip Froissant) zu angeln, der eigentlich für Elisabeths ältere Schwester Helene (Elisa Schlott) bestimmt wäre.

Noch ist nicht bekannt, wann mit den neuen Folgen der Serie zu rechnen ist. Klar ist hingegen: Devrim Lingnau und Philip Froissant werden erneut als kaiserliches Paar vor der Kamera stehen.