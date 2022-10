Seit Mitte August begeistert Jella Haase als Ex-Stasikillerin Kleo Straub auf Netflix. Nun bestätigt der Streaming-Dienst eine zweite der Action-Thriller-Serie "Kleo". Fans müssen sich allerdings noch eine ganze Weile gedulden.

Abonnentenschwund und enttäuschende Serien von der Stange: Das waren zwei der Kritikpunkte, die man in den vergangenen Monaten mit Netflix in Verbindung brachte. Doch dann landete der Streaming-Dienst einen beachtlichen Coup: Die Action-Thriller-Serie "Kleo" mit Jella Haase in der Titelrolle begeistert seit Mitte August die Massen. Nun kündigt Netflix eine zweite Staffel des Erfolgsformats an. Die frohe Botschaft überbrachten Hauptdarstellerin Jella Haase und ihr Kollege Dimitrij Schaad persönlich in einem mehr als euphorischen Instagram-Video: "Es gibt eine zweite Staffel von Kleo", schreien die 29-Jährige und der 37-Jährige darin im Chor.

Als Showrunner agieren weiterhin HaRiBo ("Para - Wir sind King", "4 Blocks"), bestehend aus Hanno Hackfort, Richard Kropf und Bob Konrad. Für die Produktion sind erneut Michael Souvignier, Till Derenbach und Jörg Engels von Zeitsprung Pictures verantwortlich. Der Drehstart ist für 2023 geplant.

Stasi-Agentin in Nöten

"Kleo" handelt von der Stasi-Agentin Kleo Straub (Haase), die als Teil einer geheimen Killertruppe gekonnt Systemfeinde liquidiert. Doch nach einem Auftragsmord in der Disko nimmt der Albtraum seinen Lauf: Aus schleierhaften Gründen landet Kleo im DDR-Knast, weg von Freund und Kollege Andi (Vladimir Burlakov), weg vom geliebten Opa und einflussreichen Stasi-Offizier (Jürgen Heinrich).

Drei Jahre später fällt die Mauer, die DDR ist Geschichte und Kleo wieder auf freiem Fuß. Außerdem ist sie fest entschlossen, diejenigen zu stellen und zu töten, die sie verraten haben. Mit dem Ehrgeiz von Möchtegern-Supercop Sven (Dimitrij Schaad) hat Kleo indes nicht gerechnet. Obwohl niemand dem gehorsamsverweigernden Beamten glaubt, legt der sich auf eigene Faust auf die Lauer und folgt der Auftragskillerin bei ihrer Rachemission auf jedem Schritt. Weil Kleo dabei brisante DDR-Geheimnisse zu enttarnen droht, wird ihr auch noch der Wüterich und Ex-Stasikollege Uwe (Vincent Redetzki) auf den Hals gehetzt.