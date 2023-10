Netflix schraubt weiter an den Preisen: Der Streaminggigant will nicht nur verhindern, dass Accounts unzulässig geteilt werden, sondern erhöht auch die Preise für die Einsteigertarife und schafft das preisgünstigste Abo gleich komplett ab. Trotzdem gingen die Nutzerzahlen zuletzt nach oben.

Bereits im März 2023 hatte Netflix die Preise für seine Abonnements in den USA erhöht und einen Plan gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern durch Kundinnen und Kunden vorgestellt. Nun steht laut "Spiegel" fest: Legales Account-Sharing soll künftig nur noch mittels kostenpflichtiger Zusatzmitgliedschaften möglich sein.

Ab nächster Woche müssen Nutzerinnen und Nutzer entweder Werbung in Kauf nehmen oder mehr Geld bezahlen. Zwar lockt der Streaminggigant potenzielle Interessenten mit einem neuen, werbefinanzierten Einsteigertarif, das Basisabo, der bislang günstigste werbefreie Netflix-Tarif, für 7.99 Euro pro Monat soll künftig jedoch nicht mehr zur Wahl stehen. Das teilte Netflix kürzlich im Rahmen der Vorstellung jüngster Quartalszahlen in einem Brief an seine Aktionäre mit.

Preise für Premium-Abo bei Netflix schießen in die Höhe

Nichtsdestotrotz erntete Netflix mit seinem neuen Werbepakt Erfolg, wie aktuelle Zahlen zeigen: Im vergangenen Quartal stieg die Abonnentenzahl um 8.76 Millionen an. Damit habe selbst Netflix nicht gerechnet. In Deutschland und fünf weiteren Ländern sollen Bestandskunden zwar den Basis-Tarif vorerst weiter in Anspruch nehmen können, will man als Neukunde jedoch ohne Werbung streamen, fangen die Preisvorstellungen für das sogenannte Standardpaket mit zwei zeitgleich möglichen Streams bei 12.99 Euro pro Monat an - Tendenz steigend. Denn: Möchte man hierzulande die höchste Bildqualität bei Netflix, fallen 17.99 Euro im Monat an. Das werbefinanzierte Abo, das "Standardabo mit Werbung" liegt hingegen nur bei 4.99 Euro pro Monat.

Vor vier Monaten wurde dann in Ländern wie Kanada, USA oder Großbritannien das werbefreie Basis-Abo, das mit einer Bildqualität von "nur" 720p (HD) heutzutage nicht mehr jeden überzeugen kann, abgeschafft. Nun muss man entweder mit Werbung streamen oder ein teureres Abo buchen. Für amerikanische Nutzerinnen und Nutzer veranschlagt das Unternehmen für ein Premium-Abo künftig 22.99 Dollar pro Monat. Französische Abonnentinnen und Abonnenten müssen 19.99 Euro hinlegen.