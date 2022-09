"Ich habe vorerst nichts hinzuzufügen, nur Schweigen und Respekt." Peter Morgan, Autor und Schöpfer von "The Crown", erwartet eine Drehpause beim Netflix-Hit. Die Serie erzählt seit sechs Jahren höchst erfolgreich das Leben von Elisabeth II. nach, die am Donnerstag verstarb.

Dramen, Skandale und unvergessliche Szenen der Zeitgeschichte: Mit großem Erfolg zeichnet die Netflix-Serie "The Crown" seit 2016 das Leben von Queen Elizabeth II. nach. Der Tod der britischen Königin, die am Donnerstag auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral starb, bedeutet auch für die Serienmacher eine Zäsur.

Peter Morgan, der Autor und Schöpfer des vielfach preisgekrönten Streaming-Hits, ließ gegenüber dem US-Branchenportal "Deadline" verlauten: "'The Crown' ist ein Liebesbrief an die Königin, und ich habe vorerst nichts hinzuzufügen, nur Schweigen und Respekt." Weiter erklärte Morgan: "Ich gehe davon aus, dass wir auch aus Respekt mit dem Filmen aufhören werden."

"The Crown": Staffel 5 war für November 2022 angekündigt

"The Crown" war bei der Premiere vor sechs Jahren die teuerste Produktion in der Geschichte des Streaminganbieters Netflix. In den Staffeln 1 und 2 spielte Claire Foy die junge Monarchin. In den Staffeln 3 und 4 übernahm Olivia Colman die Hauptrolle. Aktuell laufen die Dreharbeiten zu Staffel 5 mit Imelda Staunton als Elisabeth II.

Die erzählte Zeit der neuen Folgen sind die 90er-Jahre, die für die britische Regentin reich an Tiefschlägen und Krisen waren. Thematisiert werden soll unter anderem das zunehmend angespannte Verhältnis zu Lady Diana. Mit dem Unfalltod der Princess of Wales im Jahr 1997 wird die Staffel Medienberichten zufolge enden.

Unklar ist, ob angesichts der britischen Staatstrauer der angekündigte Starttermin im November 2022 eingehalten werden kann. Geplant ist darüber hinaus auch eine sechste "The Crown"-Staffel, die den Abschluss der Filmbiografie bilden soll.