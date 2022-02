Mit "The Witcher" und anderen Videospiel-Umsetzungen begeisterte Netflix bereits ein Millionenpublikum. Nun hat der Streamingdienst einen weiteren dicken Games-Fisch an der Angel: "BioShock" wird verfilmt.

"BioShock" wird verfilmt. Via Twitter verkündete der Streaming-Anbieter: "Netflix, 2K und Take-Two Interactive kooperieren, um eine Film-Adaption des Videospiel-Franchises 'BioShock' zu erschaffen." Sehr viel mehr Informationen gibt es bislang allerdings nicht. Wer sich das gepostete Bild jedoch genauer anschaut und zwischen den Zeilen liest, kann Rückschlüsse ziehen.

Worum geht es im "BioShock"-Film?

Wird einfach ein Teil der Spielereihe nacherzählt oder eine eigene Story aus dem "BioShock"-Universum? Diese Frage bleibt ebenso offen wie ein konkreter Starttermin oder die Entscheidung, ob Netflix auf einen Animations- oder Realfilm setzt. Nimmt man den Tweet unter die Lupe, weckt ein Satz Reminiszenzen an die Spielwelt: "We all make choices, but in the end our choices make us." Übersetzt: "Wir alle treffen Entscheidungen, aber am Ende formen unsere Entscheidungen uns".

Netflix + BioShock. Would you kindly stay tuned? pic.twitter.com/Ke1oJQileX — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) February 15, 2022

Big Daddy lässt grüßen

Fans erkennen das Zitat als Aussage des fiktiven Charakters Andrew Ryan, der sowohl im ersten und zweiten Teil von "BioShock" als auch in "BioShock Infinite: Burial at Sea" auftaucht. Weiter liest man: "Netflix + BioShock. Would you kindly stay tuned?" Auch die Frage "Would you kindly ..." ist eine Anspielung, welche die "BioShock"-Community erkennt. Mit dieser Floskel wurde ein Plot-Twist eingeleitet, der bis heute unvergessen ist.

Fans schließen aus dieser knappen Informationslage, dass die Netflix-Adaption sich vor allem an dem 2007 erschienenen ersten, möglicherweise auch am zweiten Teil der Spielereihe orientiert. Dafür spricht auch die Unterwasser-Kulisse des Bildes im Tweet, die zudem den Charakter Big Daddy zeigt. Teil drei, "Infinite", war indes in einer Wolkenstadt angesiedelt.

"Netflix zählt zu den besten und zukunftsorientiertesten Geschichtenerzählern in der Entertainment-Branche von heute", lobte Take-Two CEO Strauss Zelnick die Zusammenarbeit. Beim Spielepublisher sei man euphorisch darüber, dass Netflix die eigene "Vision und Leidenschaft für die 'BioShock'-Marke" teile.

Die Community reagierte vorwiegend voller Vorfreude auf die Netflix-Ankündigung, auch wenn die eine oder andere skeptische Stimme eine mittelmäßige Videospieladaption nicht ausschließen wollte. Der geplante "BioShock"-Film ist übrigens nicht der erste Versuch, die Unterwasser-Dystopie umzusetzen. Bereits 2008 plante Regisseur Gore Berbinski ("Fluch der Karibik") einen Kinofilm, der aber an den Budget-Anforderungen von 200 Millionen US-Dollar scheiterte. Die geplante Altersfreigabe ab 18, die Chancen auf große Gewinne ausbremsten, versenkte das Projekt völlig.

Neues "BioShock"-Spiel in Arbeit

Währenddessen wird bei 2K an einem weiteren interaktiven Teil der Videospiel-Marke getüftelt. Verantwortlich zeichnet das firmeneigene Studio Cloud Chamber Games, das 2019 gegründet wurde. Ehemalige Mitarbeiter des mittlerweile geschlossenen Studios Irrational Games, das die ersten Teile produzierte, sind mit an Bord.