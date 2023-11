Ein aktueller Netztest belegt, dass der Mobilfunkstandard 5G für immer besseren Empfang sorgt, sich die Lücken hierzulande zunehmend schließen und Netzanbieter weiter profitieren. Vodafone, Telekom und Co. - wer schneidet am besten ab?

5G ist ein Mobilfunkstandard, der unter anderem für schnellere Datenraten sorgt und seit 2019 eingeführt wird. Die PC-Zeitschrift "Chip" zieht nun nach einem aktuellen Netztest, der traditionell in der Vorweihnachtszeit durchgeführt wird, Bilanz: Die Mobilfunknetze sind zwar schneller und die Lücken kleiner geworden - aber es gibt sie noch. Das ergab eine mehrstufige Messkampagne in Kooperation mit der Firma Net Check.

Das Mobilfunknetz der Telekom überzeugt demnach - wie bereits im vergangenen Jahr - am meisten, dicht gefolgt von Vodafone und O2. Wie das Branchen-Blatt berichtet, sind Netze der drei Provider "noch einmal besser geworden". Überdies seien "die Gebiete, in denen ein Netz zwar angezeigt, aber kein vernünftiger Empfang geboten wird, weiter geschrumpft". Das sei laut Mobilfunkexperten vor allem auf den Ausbau der 5G-Netze zurückzuführen.

Netzqualität: PC-Zeitschrift kündigt "größeren Umbruch" für kommendes Jahr an

Schließlich gab die Bundesnetzagentur bereits im Juli bekannt, dass mittlerweile 89 Prozent der Landesfläche von 5G-Antennen erreicht wurden. Sowohl die Geschwindigkeit von Down- als auch Uploads betreffend lässt die Telekom die Konkurrenz hinter sich. Nichtsdestotrotz konnten sich alle drei Anbieter im Vergleich zum Vorjahr steigern. Laut Vodafone sollen die Nutzerinnen und Nutzer aktuell ganze 50 Prozent mehr Daten im schnelleren Netz nutzen als es noch im Vorjahr der Fall war.

Die wochenlange Forschungsarbeit entlang von Straßen und Autobahnen sowie in den Fußgängerzonen und öffentlichen Verkehrsmitteln ergab darüber hinaus, dass LTE in ländlichen Räumen zwar "fast überall angeboten, aber nicht immer in guter Qualität" vorhanden sei. Ein weiterer Dauerbrenner: Die häufig kritisierte Netzqualität in Zügen. "Chip" spricht diesbezüglich von "einem kleinen Licht am Ende des Tunnels" - und lobt die Telekom in diesem Zusammenhang. O2s Netzangebot lasse jedoch in der Bahn nach wie vor zu wünschen übrig.

Einen "größeren Umbruch" kündigt die Zeitung für das kommende Jahr an, wenn 1&1 als vierter Netzbetreiber mit einer neuen Technik namens OpenRAN an den Start geht und 5G-Standalone-Netze freigeschaltet werden, die ohne LTE als Rückgrat auskommen. O2 und teilweise Vodafone seien der Telekom hier einen Schritt voraus.