Neu ab Sonntag: Im "Countdown Doppelpass" blickt Moderatorin Jana Wosnitza ab 7. August, 10.00 Uhr, hinter die Kulissen der Talksendung.

Zweieinhalb Stunden dauert der "Doppelpass" bei SPORT1 üblicherweise. Jetzt erhält das erfolgreiche Talkformat noch eine Ergänzung. Im "Countdown Doppelpass" blickt Moderatorin Jana Wosnitza zusammen mit Zuschauerinnen und Zuschauern bereits ab 10.00 Uhr hinter die Kulissen der Sendung, die im Hilton Munich Airport Hotel stattfindet. Es werde im "Countdown" darüber hinaus Vorgespräche mit den späteren Gästen in der Runde geben, kündigt SPORT1 an. Zudem steht das Thema Fußball in den sozialen Medien im Mittelpunkt.

Zu Gast im ersten "Stahlwerk Doppelpass" nach dem Saisonstart der Bundesliga (Sonntag, 7. August, 11.00 Uhr) ist diesmal unter anderem Fredi Bobic, Geschäftsführer Sport von Hertha BSC. Ebenso mit dabei sind Robert Hiersemann (t-online), SPORT1-Chefreporter Patrick Berger sowie SPORT1-Experte Stefan Effenberg.

Montag: Premiere für Rudi Brückner

"Der STAHLWERK Doppelpass" ist neben der Ausstrahlung bei SPORT1 auch im Simulcast-Livestream auf den digitalen SPORT1 Plattformen zu sehen und steht kurz nach Sendungsende als Video-on-Demand in der SPORT1 Mediathek sowie als Podcast zur Verfügung.

Am Montag, 8. August, 21 Uhr, feiert darüber hinaus Rudi Brückner sein Comeback. Der frühere "Doppelpass"-Moderator begrüßt in seinem neuen Format "Rudi Brückner - Der Talk am Montag" wöchentlich wechselnde Stargäste und Experten. Zum Auftakt sind Winnie Schäfer, Ex-Trainer des Karlsruher SC und früherer Nationaltrainer von Kamerun, sowie Patrick Helmes, Ex-Profi von Köln und Leverkusen, zu Gast.