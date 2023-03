Gibt es schon bald eine Neuauflage der Erfolgsserie "Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI" (Originaltitel: "The X-Files")? Der Erfinder der Mystery-Serie, Chris Carter, plauderte in einem Podcast aus dem Nähkästchen.

Heißes Gerücht aus Hollywood: Gibt es bald eine neue Version der Erfolgsserie "Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI" (Originaltitel: "The X-Files") mit Drehbuchautor Ryan Coogler ("Black Panther: Wakanda Forever")? Der Produzent und "Akte X"-Schöpfer Chris Carter erklärte am Montag im CBC-Podcast "On the Coast mit Gloria Macarenko". "Ich habe gerade mit einem jungen Mann, Ryan Coogler, gesprochen, der 'Akte X' mit einer diversen Besetzung neu auflegen wird", erklärte Carter. "Er hat also alle Hände voll zu tun, denn wir haben so viele Bereiche abgedeckt".

Offizielle Stellungsnahmen zu einer Neuauflage der Serie gibt es bislang nicht. Cooglers Vertreter erklärten dem Magazin indes, dass seine Produktionsfirma "Proximity Media" 2021 einen Fünf-Jahres-Exklusivvertrag mit Disney Television abgeschlossen haben soll. Auch "Akte X" fand zu diesem Zeitpunkt dort eine neue "Streaming-Heimat".

Junges Blut bei "Akte X"?

1993 ermittelten David Duchovny und Gillian Anderson das erste Mal in den Hauptrollen als FBI-Spezialagenten Mulder und Scully in mysteriösen, scheinbar unlösbaren Fällen. Auf insgesamt elf Staffeln kam die Kultserie, die 2018 vorerst endete. Heute müsste die Serie jedoch ganz anders aussehen, "da wir heute von Verschwörungen durchdrungen sind", wie Carter laut "Deadline" erklärt.

Mit Coogler erhielte ein vielversprechender Autor, die Chance, das Franchise neu zu beleben: Aus seiner Feder stammt das Drehbuch zum Science-Fiction-Actionstreifen "Black Panther: Wakanda Forever" (2022), bei dem er wie beim ersten Teil auch zudem auch sie Regie übernahm. Anfang März kam Cooglers aktueller Film "Creed III - Rocky's Legacy" in die deutschen Kinos.