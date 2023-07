Ab nach Kreta: Auf der griechischen Ferieninsel wollen in einer neuen VOX-Datingshow zwölf Singles endlich ihre große Liebe finden. Den besonderen Clou an "My Mom, Your Dad" verrät bereits der Titel - die Kinder der Junggesellinnen und Junggesellen sind mit an Bord.

Wenn es die Väter und Mütter nicht schaffen, müssen es eben die Kinder richten: In der neuen VOX-Datingshow "My Mom, Your Dad" wollen Kinder ihren alleinerziehenden Eltern zur großen Liebe verhelfen. Unter den Augen von Moderatorin Amira Pocher reisen zwölf Singles auf die Trauminsel Kreta. Was sie unter der griechischen Sommersonne nicht ahnen: In unmittelbarer Nähe ihrer Eltern machen auch ihre erwachsenen Kinder gemeinsam Urlaub in einer Villa, beobachten ihre Eltern und geben zu deren Flirtverhalten Einschätzungen ab.

Immer dienstags zur Primetime

Doch das war es noch nicht: Diejenigen Kinder, die sich in Challenges am geschicktesten anstellen, können aus dem Hintergrund Einfluss auf die Dates ihrer Eltern nehmen - oder sogar undercover bei den Verabredungen mit dabei sein. Erst am Ende der Sendung lösen die Kinder ihre Rolle auf. Ab Dienstag, 15. August, läuft "My Mom, Your Dad" immer dienstags um 20.15 Uhr bei VOX.

Mit dabei ist unter anderem Erzieherin Anja, die sich nach sieben Jahren als Single wieder nach einer Beziehung sehnt. Unfreiwillig hat der bekennende Mallorca-Fan Tochter Sarina im Gepäck. Ob Stefan ihr Herz erobert? Nach 22 Jahren Ehe war für den 55-jährigen Zweifachpapa Schluss. Nun ist er bereit für neue Dates, die ihm Tochter Nina sicher vergönnen würde. Ebenfalls mit von der Partie: Kampfkunst-Trainer und Tinder-Fan Viktor samt Sohn Philipp und die 57-jährige Claudia, die einen Neuanfang starten will, nachdem ihr Ex-Mann sie gleich mehrfach betrogen hat.