Die Enttäuschung war groß, als das "Dexter"-Sequel "New Blood" nach nur einer Staffel eingestellt wurde. Nun sollen doch neue Folgen der Serie in Planung sein. Doch damit nicht genug: Dürfen sich Fans bald auf ein ganzes "Dexter"-Universum freuen?

Tagsüber Forensiker, nachts unaufhaltsamer Triebtäter: Dexter (Michael C. Hall) sorgte in der gleichnamigen Serie (2006 bis 2013) für einen kalkulierten Tabubruch. Nun soll dem Emmy-gekrönten Serienkiller ein ganzes Universum gewidmet werden - und das, obwohl das im November 2021 erschienene Spin-off "Dexter: New Blood" bislang nicht fortgesetzt wurde. Verschiedenen Medienberichten zufolge will der Streamingdienst Paramount+ die Saga um Dexter noch weiter ausbauen.

Unter anderem sei eine Serie über den jungen Dexter in Miami in Planung. Eine weitere Serie soll die Vorgeschichte des im Original von John Lithgow verkörperten Trinity-Killers erzählen. Zudem sei nun, anders als zunächst kommuniziert, eine zweite Staffel von "Dexter: New Blood" angedacht. Die neuen Folgen des durchaus erfolgreichen Sequels sollen demnach von Dexters Sohn Harrison handeln.

Comeback ohne Hauptdarsteller Michael C. Hall?

Von offizieller Seite bestätigt ist bislang keines der Projekte. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass Michael C. Hall nicht mehr Teil des "Dexter"-Universums sein wird.

In der ersten Staffel von "New Blood", die zehn Jahre nach Dexters Verschwinden einsetzt, stand der 52-Jährige hingegen noch vor der Kamera. Als Dexter Morgan führte er darin in der Kleinstadt Iron Lake im Staat New York ein beschauliches Leben als Ladenbesitzer und Freund der örtlichen Polizei-Ermittlerin - bis im Zuge unerwarteter Ereignisse sein "dunkler Begleiter" zurückkehrte. In einer zweiten Staffel ist nicht mit einer Rückkehr des Killers zu rechnen, denn - Achtung, Spoiler! - Dexter überlebte das Finale der ersten Staffel nicht.