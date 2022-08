Das investigative Format "Vollbild" des SWR geht in erster Linie Themen aus Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft nach. In einer neuen Folge knöpft sich das Team die App TikTok vor: Wie konnte Material des Ukraine-Kriegs auf den Handys Jugendlicher landen?

Lustige Tanzvideos, crazy Katzenclips oder peinliche Pannen - TikTok ist eine Plattform, die für Entspannung, überwiegend leichte Inhalte und Spaß steht. Was passiert jedoch, wenn aus dem Spaß der Albtraum aller Eltern wird? "Vollbild", ein neues digitales Investigativ-Format des SWR, bringt in einem neuen Beitrag "'Vollbild': Wie der Ukrainekrieg über TikTok in deutsche Kinderzimmer kommt" nun die Schattenseiten der gerade bei der Jugend so beliebten App zum Vorschein. Kaum zu glauben: Zum Teil verstörendes Material im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg fällt dort offenbar auch Kindern und Jugendlichen in die Hände - ungeprüft. Ein TikTok-Insider legt in der 25-minütigen investigativen Reportage, die am heutigen Dienstag, ab 17.00 Uhr, auf dem Youtube-Channel sowie in der ARD-Mediathek abrufbar ist, Schockierendes offen. Sein Fazit: "Ich würde meinem Kind TikTok nicht erlauben."

Rechtssystem ausgetrickst

Auch wenn der Ableger des chinesischen Unternehmens ByteDance behauptet, hinsichtlich des Ukrainekrieges mit "erhöhten Schutz- und Sicherheitsressourcen" reagiert zu haben, "um neue Bedrohungen zu erkennen und schädliche Fehlinformationen zu entfernen", landen den SWR-Recherchen zufoge Bilder von Kriegsschauplätzen, Videos von Leichen, von Kriegsgefangenen oder kämpferischen Auseinandersetzungen in die Feeds der überwiegend jungen TikTok-Userinnen und User.

"Vollbild: Recherchen, die mehr zeigen", wie es in der Kanalinfo heißt, konfrontiert in der neuen Folge sowohl einen ukrainischen "Warfluencer" als auch einen russischen Propagandisten mit den Recherchen: Was steckt hinter der Entscheidung, derart erschütternde und gegebenenfalls auch traumatisierende Inhalte zu veröffentlichen? "Vollbild" deckt auf, wie es geschehen kann, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland offensichtlich umgangen wird. Laut der Rechtsexpertin Josephine Ballon, die sich für den Verein HateAid einsetzt, der Opfern digitaler Gewalt zur Seite steht, müssen illegale Inhalte "gelöscht werden, wenn es gemeldet wird." "Vollbild" beweist als investigatives Format, dass es manchmal bei TikTok ganz anders kommt ...

"Vollbild" ist das neue investigative Recherche-Format des SWR aus der Werkstatt von "Report Mainz" und LABO M. Alle zwei Wochen dienstags erscheint ein neues Video auf YouTube und in der ARD Mediathek (weitere Infos auch auf www.youtube.com/vollbild).