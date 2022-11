Vom Dschungel auf die Baustelle: discovery+ schickt den amtierenden Dschungelkönig Filip Pavlović und Ex-"Bachelorette"-Teilnehmer Serkan Yavuz ins alltägliche Berufsleben. Wie sich die Influencer dabei anstellen, zeigt eine sechsteilige Reality-Reihe.

Paris und Nicole haben es vorgemacht: Umgeben von Kameras mussten sich die verwöhnten Luxus-Mädchen in der US-Serie "The Simple Life" (2003 bis 2007) einst ans bescheidene Leben gewöhnen. Zwar stammen Filip Pavlocić ("Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!") und Serkan Yavuz ("Bachelor in Paradise") aus weitaus bodenständigeren Verhältnissen als Hilton und Ritchie. Trotzdem verspricht das neue Reality-Format "Filip & Serkan @WORK - Praktikum statt Party" nicht weniger als die bislang "härtesten Challenges" im Arbeitsleben der Influencer.

Wie schlagen sich die Reality-Stars als Lehrer?

Die neue Reihe, die ab Donnerstag, 1. Dezember, beim Streamingdienst discovery+ zu sehen ist, begleitet Pavlocić und Yavuz in insgesamt 20 alltägliche Berufe. Für die beiden Reality-Stars geht es nach Unkel am Rhein, wo sie sich unter anderem als Bademeister, Lehrer und Hotelangestellte beweisen müssen. Dschungelkönig Pavlović, der vor seinem TV-Durchbruch in der Reinigungsfirma seiner Mutter tätig war, und Podcaster Yavuz, der sein Geld noch vor wenigen Jahren als Dachdecker verdiente, werden dabei ins "echte" Berufsleben zurückgeholt und müssen sich dafür eine Woche lang von Luxus, Partys und Instagram verabschieden.

discovery+ zeigt insgesamt sechs Folgen von "Filip & Serkan @WORK - Praktikum statt Party". Wöchentlich erscheint jeweils donnerstags eine neue Episode.