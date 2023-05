Am Sonntag, 7. Mai, startet die neue "Fernsehgarten"-Saison im ZDF. Wieder führt Moderatorin Andrea Kiewel durchs Programm und präsentiert die Sendung an 19 Sonntagen - mit prominenten Gästen und ausreichend Unterhaltung.

Fans der ZDF-Sendung "Fernsehgarten" müssen nicht mehr lange warten: Am Sonntag, 7. Mai, 12.00 Uhr, startet die neue Saison der Show. An insgesamt 19 Sonntagen präsentiert Andrea Kiewel ein abwechslungsreiches Showprogramm. Abermals erwarten das Publikum musikalische Acts, Promi-Gäste und spannende Spiele.

Bereits zum Auftakt dürfen sich Zuschauerinnen und Zuschauer auf einen Rekordversuch in 30 Metern Höhe und einen Auftritt von Komiker Bülent Ceylan freuen. Anlässlich des 60. Geburtstags des Senders wird eine besondere Überraschung geplant, die von Fußballexperte Matze Knop begleitet wird. Der "Das große Backen"-Juror Christian Hümbs wird für kulinarische Unterhaltung sorgen. Zu den musikalischen Gästen gehöre unter anderem Giovanni Zarrella, Loona, Joey Heindle und Alexander Eder.

"Fernsehgarten"-Mottos: Darts, Flohmarkt und Oktoberfest

Auch Informationen zur zweiten Folge (Sonntag, 14. Mai) sind bereits bekannt: In dieser Ausgabe lädt Andrea Kiewel zu einer Darts-Party ein, an dem die Profispieler Max Hopp, Gabriel Clemens, und Elmar Paulke als Experte und Spielleiter teilnehmen. Peter Urban wird live aus Liverpool zugeschaltet, um über den ESC zu sprechen, der am Vorabend ausgestrahlt wird. Zudem werden Stars wie Maite Kelly, Nino de Angelo und Ben Zucker auf der "Fernsehgarten"-Bühne performen.

In den weiteren Folgen wird es Mottos wie "Garten Games", "Tiergarten" und "Flohmarkt" geben, so wie musikalische Schwerpunkte wie "Rock im Garten" und "Schlagerfestival". Der Abschluss der Sendung (24. September) wird unter dem Thema "Oktoberfest" gefeiert.