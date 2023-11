WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion für mehr Privatsphäre. Demnächst soll es Userinnen und Usern möglich sein, ein "Alternatives Profil" anzulegen, um beispielsweise Profilbilder vor unerwünschten Kontakten zu verbergen ...

WhatsApp will für mehr Privatsphäre sorgen: Die neue Funktion "Alternatives Profil" soll Abhilfe schaffen. Mit dieser Neuerung sollen Nutzerinnen und Nutzer der App künftig ein zweites Profilbild hochladen können. Das berichtet das Portal "WABetaInfo", das einen entsprechenden Hinweis in der aktuellen Beta-Version 2.23.24.4 für Android entdeckt hat. Offiziell laufen die Optimierungsprozesse für die neue Funktion allerdings noch. Klar ist: Die weiße Silhouette im grauen Kreis, die bislang, auf Wunsch der Nutzer, anstelle des Profil-Bilds erschien, soll einer Alternativlösung weichen. Vor allem Nutzer, die Wert auf Privatsphäre legen, dürften sich über die Änderungen freuen.

Zweit-Profil: Sorgt das wirklich für mehr Privatsphäre bei WhatsApp?

Zwar lässt sich bereits jetzt in den Einstellungen festlegen, ob "Alle", "Meine Kontakte", "Meine Kontakte außer..." oder "Niemand" das eigene Profilbild sehen kann, im Rahmen der erweiterten Funktion soll es aber bald eine fünfte Auswahlmöglichkeit geben. Laut "WABetaInfo" könne jemand, der die Option "Meine Kontakte" auswählt, ein alternatives Profil anlegen. Hier kann individuell eingestellt werden, welcher Name und welches Profilbild für jene Nutzer sichtbar sind, die keinen Zugriff auf das Hauptfoto haben. Das Ziel: Mehr Sicherheit und mehr Kontrolle.

So könnte man in Zukunft private und berufliche Kontakte leichter trennen, ohne auf ein zweites mobiles Endgerät zurückgreifen zu müssen. Ein Beispielszenario wäre: Während auf der Profilseite der Freunde das Foto von der letzten Kostümparty zu sehen ist, bekommen die beruflichen Kontakte nur das professionelle Porträtfoto zu sehen, auf dem der Nutzer in Business-Kleidung posiert. Das "alternative Profil" ist nur eine von mehreren Funktionen, die WhatsApp nach und nach einführt. Erst kürzlich hat der Dienst beispielsweise die maximale Teilnehmerzahl für Gruppenanrufe auf 32 Personen erhöht.