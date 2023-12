2018 gewann Marie Wegener die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Danach wurde es etwas still um die Sängerin. Nun feierte sie ihr Comeback - mit optischer sowie musikalischer Veränderung und neuem Namen.

Marie Wegener erfindet sich neu: Vor fünf Jahren gewann die Duisburgerin bei "Deutschland sucht den Superstar" und wurde mit ihren 16 Jahren zur bis dahin jüngsten Siegerin der RTL-Castingshow. Kurz darauf erschien ihr erstes Album "Königlich", die Platte stieg auf Platz sieben in die deutschen Charts ein. In den letzten Jahren wurde es etwas still um die heute 22-Jährige, jetzt ist Wegener wieder da: Sie überrascht ihre Fans mit einem völlig neuen Look, neuer Musik und sogar einem neuen Namen.

Auf Instagram teilte die Sängerin ein Bild von sich. Top gestylt und mit roten Haaren schrieb sie: "Seit DSDS bin ich durch viele Höhen aber auch Tiefen gegangen. Hatte Momente, in denen ich jeglichen Mut verloren habe. Aber mit den richtigen Menschen in deinem Umfeld, die wirklich an dich glauben, steigt der Mut und der Glaube wieder. Jetzt fängt ein neues Kapitel an und freue mich unendlich auf jeden, der mich auf meiner / unsere Reise begleitet. Danke an alle."

Neue Single "Home"

Wegener hat sich für dieses "neue Kapitel" auch einen neuen Künstlernamen zugelegt. Sie nennt sich auf der Bühne jetzt Mary Lane und veröffentlichte unter dem Namen jüngst auch die neue Single "Home", in der Wegener englischen Pop statt deutschen Schlager singt. Ihre Fans sind von dem Lied, zu dem auch ein Musikvideo veröffentlicht wurde, begeistert. "So toll! Happy Release und ganz viel Erfolg mit dem wundervollen Song!", freut sich ein Follower. "Mega schön", "Love it" und "Glückwunsch jetzt spielt Sie ihre wunderbare Stimme voll aus", heißt es in weiteren Kommentaren.