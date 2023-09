Wer ist der Loyale und wer der Verräter? RTL hat jetzt bekannt gegeben, welche Promis sich dem Reality-Krimi-Spiel "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" unter den Augen von Sonja Zietlow stellen werden.

Nun ist es raus: Bislang hielten sich die Verantwortlichen noch bedeckt, wer den Cast um "GZSZ"-Legende Susan Sideropoulos, die Schauspieler ChrisTine Urspruch und Florian Fitz, "James Bond"-Bösewicht Claude-Oliver Rudolph, Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack, Handball-Weltmeister Pascal Hens sowie Rapper Jalil in der sechsteiligen RTL-Reality-Krimi-Show "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" (ab 20. September, immer mittwochs, 20.15 Uhr) ergänzt. In einem Statement verrät der Sender, wer sich noch den spielerischen Herausforderungen stellen wird.

Auch Schauspielerin Mariella Ahrens und "Unter Uns"-Star Timothy Boldt geben sich die Ehre. Außerdem sind "Princess Charming I." Irina Schlauch, die Sportjournalistin Ulrike von der Groeben sowie die Unternehmerin Shermine Shahrivar mit von der Partie. Von der Groeben erklärte, dass sie versuche, das Spiel mit "Authentizität und Gradlinigkeit" durchzuziehen, wie sie im Interview mit dem Sender vorab sagte.

Quizmeister Sebastian Klussmann lässt sich das Spektakel ebenso wenig entgehen wie Werbeikone Friedrich Liechtenstein, Rapperin Sabrina Setlur oder Schlagersänger Vincent Gross. Letzterer sieht sich in Anbetracht seiner Teilnahme in seine Kindheit zurückversetzt: "Das Format ist von der Idee her bereits absolut spannend und zeitgemäß. Es ist wie das Spiel 'Werwölfe' aus meiner Kindheit, bloß in einer Art zweiwöchigen Escape-Room umgesetzt."

Was steckt hinter der RTL-Reality-Krimi-Show?

Die 16 Promis befinden sich in der neuen Show gemeinsam in einem südfranzösischen Schloss. Mit Augenbinden sitzt man rund um einen Tisch herum. Spielleiterin Sonja Zietlow wählt heimlich drei "Verräter" aus. Von nun an treiben diese drei Verräter ein raffiniertes Verwirrspiel zu ihrem Vorteil. Pro Folge eliminieren sie einen Mitspieler, einen sogenannten "Loyalen". Allerdings können auch die Verräter selbst durch Loyale enttarnt und verbannt werden. Gespielt wird um einen Schatz von 50.000 Euro. Wer wird gewinnen - die Gruppe der Loyalen oder einer der fiesen Verräter?

Auf RTL+ steht bereits ab Mittwoch, 13. September, eine Doppelfolge zum Streamen bereit. Danach gibt es wöchentlich eine neue Folge im online zu sehen.