Es wird gruselig, düster und mörderisch bei RTL: In der neuen Show "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" (ab Mittwoch, 20. September, 20.15 Uhr) geht es um Täuschungen und Misstrauen - und 16 Promis, die in sechs Folgen gegeneinander antreten. Moderiert wird die Sendung von Sonja Zietlow. Auch die ersten sieben Kandidaten, die an der Show teilnehmen werden, wurden bekannt gegeben.

Neben Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack und Schauspielerin ChrisTine Urspruch ist auch die ehemalige "GZSZ"-Darstellerin Susan Sideropoulos mit von der Partie. Ebenfalls mit dabei: Claude-Oliver Rudolph, Theaterschauspieler Florian Fitz, Rapper Jalil und Handball-Weltmeister Pascal Hens. Die Namen der restlichen neun Promis sind noch nicht öffentlich.

Worum geht es?

In "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" treffen sich 16 Promis auf einem Schloss. Dabei gibt es drei Verräter unter ihnen, die nur das Fernsehpublikum kennt und heimlich ihre Mitstreiter "ermorden". Es gilt, diese zu entlarven, bevor sie die Loyalen eliminieren. Wer es bis ins Finale schafft und mit Köpfchen spielt, erhält die Chance auf 50.000 Euro. Wenn am Ende jedoch noch die Verräter im Spiel sind, erhalten sie die Siegerprämie.

"Ich habe mich sehr über die Anfrage gefreut und wenn ich ehrlich bin, wollte ich unbedingt mitmachen", freute sich Pascal Hens. "Als ich davon gelesen habe, hat es mich direkt an das Gruppenspiel 'Werwolf' erinnert, welches wir zu Nationalmannschafts-Zeiten schon häufiger gespielt haben."

Und auch Rapper Jalil reizte diese Herausforderung. "'Die Verräter' ist ein cooles, neues Format, das den Fokus weniger auf Reality und mehr aufs Spiel legt. Das war ein großer Faktor, dass ich überhaupt Lust hatte, mitzuspielen", erklärte er, "als ich dann über längere Zeit darüber nachgedacht habe, wurde mir klar, dass es vielleicht doch cool wäre, mal etwas outside of the box zu machen und entgegen der Norm zu gehen, die man von jemanden aus meiner Branche erwartet."